В Сургутском районе общественники проверяют детские лагеря

Представители Общественного совета Сургутского района ближайшие две недели посетят все учреждения Сургутского района, которые организуют отдых и оздоровление детей этим летом.

Проверка затронет общеобразовательные школы и детские школы искусств. Всего 30 таких учреждений, из них 8 — в Лянторе.

Стоит отметить, что в прошлом году нарушений в организации мест отдыха детей общественниками зафиксировано не было, сообщает ugra-news.ru.

Помимо муниципальных детских лагерей, в 2018 году будут работать три дневных лагеря, которые откроются благодаря частным организациям в Сургутском районе. Лагерь на базе Белоярской СОШ №1, на базе отдыха «Кар-Тохи», на базе горнолыжного комплекса «Каменный мыс» и образовательный оздоровительный лагерь круглосуточного пребывания «Этноград», сообщает Вестник.

Также Сургутский район предлагает путевки для детей на Черноморское побережье, в Крым, и в оздоровительные учреждения средней полосы России. Подробную информацию можно найти на сайте районной администрации в разделе «Отдых детей».