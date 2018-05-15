Более 1,8 млн оказавшихся в трудной ситуации детей смогут посетить лагеря этим летом

В 2018 г. планируется отдых 1 млн 811 тыс. 232 детей в трудной жизненной ситуации, что практически на 300 тыс. больше, чем в 2017 г. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович

«В этом году планируется отдых 1 млн 811 тыс. 232 детей в трудной жизненной ситуации, что практически на 300 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал П. Зенькович.

Он добавил, что за пределами своих субъектов отдохнут около 333 тыс. детей. Также П. Зенькович, отметил, что в 2016-2018 гг. не удавалось добиться выделения средств на отдых детей.