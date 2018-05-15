Ещё
Более 1,8 млн оказавшихся в трудной ситуации детей смогут посетить лагеря этим летом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 1,8 млн оказавшихся в трудной ситуации детей смогут посетить лагеря этим летом 

Агентство «Москва» 3 часа назад
В 2018 г. планируется отдых 1 млн 811 тыс. 232 детей в трудной жизненной ситуации, что практически на 300 тыс. больше, чем в 2017 г. Об этом в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре сообщил заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович.
«В этом году планируется отдых 1 млн 811 тыс. 232 детей в трудной жизненной ситуации, что практически на 300 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал П. Зенькович.
Он добавил, что за пределами своих субъектов отдохнут около 333 тыс. детей. Также П. Зенькович, отметил, что в 2016-2018 гг. не удавалось добиться выделения средств на отдых детей.
«Буквально вчера мы получили поручение от правительства нам и Минфину (министерству финансов РФ — прим. Агентства «Москва») проработать вопрос. Вряд ли это будут какие-то большие деньги, но, по крайней мере, я думаю, что мы сможем сдвинуться», — заключил он.
Агентство «Москва»: последние новости
Законопроект о праве родителей получать информацию о здоровье детей-подростков внесли в Госдуму Минобрнауки РФ: Более 45 тыс. организаций отдыха для детей будут работать летом Депутат Госдумы предложила ввести полное подушевое финансирование для частных детсадов в России
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Тест: угадайте актера в гриме
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»58
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение