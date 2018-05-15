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Почти 4,5 тысячи специалистов поработают с детьми в рамках «Московской смены»
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Почти 4,5 тысячи специалистов поработают с детьми в рамках «Московской смены» 

Управа района Мещанский города Москвы 3 часа назад
Фото: Управа района Мещанский города Москвы
Во время «Московской смены» с детьми поработают четыре тысячи педагогов и 400 медиков. Об этом проинформировали 14 мая.
В этом году ребята смогут посетить 247 бесплатных центров дневного пребывания. Кстати, время их нахождения в лагере в этом году продлено на час по инициативе родителей.
— Для нас важно, чтобы дети не прерывали образовательный процесс и получили новый опыт. Мы откроем центры в 132 школах, почти в каждом районе города, — заявил Павел Карпов, заместитель руководителя Департамента образования города.
На официальном сайте мэра и Правительства Москвы сообщили, что власти столицы готовы к началу «Московской смены».
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