Почти 4,5 тысячи специалистов поработают с детьми в рамках «Московской смены»

Во время «Московской смены» с детьми поработают четыре тысячи педагогов и 400 медиков. Об этом проинформировали 14 мая.

В этом году ребята смогут посетить 247 бесплатных центров дневного пребывания. Кстати, время их нахождения в лагере в этом году продлено на час по инициативе родителей.

— Для нас важно, чтобы дети не прерывали образовательный процесс и получили новый опыт. Мы откроем центры в 132 школах, почти в каждом районе города, — заявил Павел Карпов , заместитель руководителя Департамента образования города.