Чтобы каникулы радовали. Лето — время особой заботы о детях

Скоро наступит сезон отпусков и каникул, дети большую часть времени будут проводить вне дома — на улице, на природе или в лагере. Родителям следует знать и соблюдать немало правил, чтобы сохранить здоровье и жизнь своих детей.

Как одевать ребенка в жаркие дни, чтобы избежать теплового удара? Как правильно выбрать место для купания? Как защититься от клещей? Какие лекарства взять с собой в поездку? Корреспондент « АиФ Оренбург » подготовил для родителей ответы на самые насущные вопросы.

Защищаемся от жалящих

В мае природа зацветает, а дети и взрослые достают носовые платки. Но аллергия может быть не только на пыльцу растений, но и на укусы насекомых. Каждый организм реагирует на укусы по-разному. Если вы знаете, что у вашего ребенка острая реакция, под рукой должны быть таблетки от аллергии. В особых случаях следует вызвать скорую помощь. При более спокойной реакции место укуса нужно промыть чистой водой с мылом и приложить ватку, смоченную раствором соды или марганцовки.

В местах с повышенной влажностью с мая начинают беспокоить комары. Для маленьких детей подходят не все спреи. Их специфический запах может спровоцировать отечность. Может не подойти и специальный крем. В таком случае воспользуйтесь народными средствами. Снять зуд после укуса помогут корочка лимона, зубчик чеснока или содовый раствор. Из медикаментозных средств эффективны бальзамы и гели. Но если на теле появились отек и покраснение, необходимо дать противоаллергический препарат.

«Отправляясь в любую поездку, непременно возьмите с собой аптечку. Составьте список необходимых лекарственных средств и соберите ее заранее! С собой нужно взять сорбент (уголь), регидрон на случай обезвоживания и рвоты, жаропонижающее, спрей для горла, противовирусные препараты, средства от нарушения стула. Заботливая мама всегда посоветуется со специалистом, как укомплектовать аптечку. Мало ли что может случиться в дороге? Вам не придется искать аптеку и тратить на это время», — рассказала педиатр Галина Васильева

Еще один спутник лета — клещи. К середине мая в медицинские организации по всей стране обратилось более 52 тысяч пострадавших от укусов клещей. Если вы не сделали своему ребенку прививку, обязательно приобретите специальные средства. Выберите акарицидно-репелентные препараты, которые отпугивают и парализуют кровососов. Но эти средства можно использовать не в любом возрасте, об этом лучше заранее проконсультироваться с врачом. Накануне обработайте одежду, обувь и снаряжение ребенка. Но и после этих профилактических мер нужно рассказать ребенку об элементарных способах защиты от насекомых. О том, что находясь в естественной среде, нужно стараться не оставлять открытыми участки тела и каждые 10-15 минут осматривать себя: клещи предпочитают подмышечные и паховые зоны, места за ушами, на груди, шее и голове. Научите ребенка, что делать, если клещ все-таки укусил.

Ни шагу без воды

Позаботьтесь, чтобы ваш ребенок не получил тепловой удар. Это состояние проявляется не сразу: обычно малыш спустя некоторое время становится вялым, а в тяжелых случаях начинается рвота. Если ваше чадо перегрелось, перенесите его в прохладное место и оберните влажной простыней, либо намочите его одежду. Организму в таком состоянии требуется как можно больше свежей воды. Чтобы не допустить перегрева, следите, чтобы ребенок не находился долгое время на открытом солнце. Пусть в гардеробе будут вещи из натуральных тканей, тем более летние. Одежда должна быть свободной.

«Старайтесь не гулять с малышом с 10 до 16 часов, в это время безопаснее находиться в тени. Обязательно наденьте на ребенка одежду и головной убор из хлопчатобумажной такни, которая впитывает пот и помогает телу дышать. Не отпускайте ребят на прогулку без воды», — настаивает педиатр.

К бабушке в деревню

Отдых у бабушки в деревне — это хороший вариант для каникул. Вдалеке останутся шумные улицы, темнеет поздно, сельская местность не похожа на опасный город. И, тем не менее, поговорите с ребенком о том, что купаться следует только в отведенных для этого местах, где исследуется качество воды. «Дикие» пляжи непредсказуемы: на заросшем дне могут быть цепкие водоросли и стеклянные осколки, а песчаник может оказаться зыбучим.

Нужно дождаться, когда температура воды прогреется хотя бы до 18 градусов. После солнцепека заходить в холодную воду далеко не безопасно. Лучше отправиться на речку или озеро утром до 12 часов или днем после 16 часов. Намажьте тело кремом от солнечных ожогов, но выбирайте продукт по возрасту ребенка. Не оставляйте детей на берегу без присмотра, даже если они купаются в закрытой зоне и есть дежурный спасатель.

«Ребенок слаб и может утонуть даже на мелкоте. Прежде чем отпустить его купаться, объясните, как нужно вести себя в водоеме, куда можно заплывать, а куда нельзя, что играть с ребятами в воде нужно осторожно. Ограничьте время купания детей. Даже в самую теплую погоду ребенок может простудиться, если будет сидеть в воде до посинения. Достаточно поплавать минут 15, затем выйти, согреться, а потом снова повторить», — говорит врач скорой помощи Арман Балабаев.

Лето — это еще и травмоопасный период. Дети любят рисковать и не всегда реально оценивают опасность. Поговорите с ними ещё раз о ценности здоровья и жизни. Если ваш ребенок гоняет на велосипеде, проверьте его знания правил дорожного движения, прежде чем отпустить на улицу. Если вы отправляете ребенка к бабушке в деревню, изучите, как выглядят ядовитые грибы и ягоды. Объясните, чем может обернуться ошибка и как действовать, если вдруг заблудился. Научите ребенка не паниковать в непривычных ситуациях, не стесняясь, звать на помощь. Не пускайте все на самотек, вспоминая свое беззаботное детство. Не стоит запугивать, но чем больше ваш сын или дочь будет знать о том, что опасности в этом мире есть, тем лучше.