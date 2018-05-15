Депутаты предлагают родителям двоих и более детей самим выбирать время отпуска

Сегодня в Госдуме планируется рассмотреть сразу два законопроекта, которые отдадут преимущество в выборе времени для ежегодного отпуска для семей с детьми. В проекте, поданном КПРФ , приоритет отдан семьям с тремя детьми, а в инициативе справедливороссов одному из родителей, воспитывающих двоих и больше детей до 14 лет или ребенка-инвалида, не достигшего 18 лет.

Обе фракции хотят отдать приоритет в выборе дней для ежегодного отпуска указанным в законопроектах категориям граждан. Авторы обеих инициатив считают, что подобное право улучшит положение семей с детьми, позволяя активнее участвовать в воспитании подрастающего поколения. Также депутаты отмечают, что подобная мера увеличит возможность полноценного отдыха всей семьей и станет одним из элементов защиты материнства и детства.