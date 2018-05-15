Ещё
Дошкольники образовательного комплекса № 1324 участвовали в мероприятиях в честь Дня Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дошкольники образовательного комплекса № 1324 участвовали в мероприятиях в честь Дня Победы 

Управа района Новогиреево 3 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Старшие группы старших воспитанников детских садов школы № 1324 приняли участие в торжественной линейке у памятника «Воинам 16-й Воздушной Армии и жителям микрорайона, павшим в годы ВОВ», расположенного на территории учебного корпуса «Ушаковский».
На торжественной линейке дети из дошкольных групп прочитали стихотворения о войне и возложили цветы, которые вырастили сами, к подножию монумента. А воспитанники подготовительных групп побывали в музее Боевой Славы учебного корпуса «Сеченовский».
В музее старшеклассники рассказали детям о битвах Великой Отечественной войны на примере материалов, собранных в музее.
Во всех дошкольных группах были проведены тематические музыкальные уроки. Дети пели песни времен войны, а также песни посвященные памяти павших и прославлению мира: «Катюша», «Большой праздник», «Добрая планета», «Вечный огонь», «Победа придёт».
Большое впечатление произвела на дошкольников видеопрезентация «Дети войны…». Вместе с родителями воспитанников в детских садах образовательного комплекса устроили галерею под названием «Подвиг народа». В галерее дети с помощью своих родителей собрали и выставили материалы о своих прадедах — участниках Великой Отечественной войны.
Текст по информации Татьяны Дедушкиной, старшего воспитателя школы №1324.
Фото предоставлено школой № 1324.
Управа района Новогиреево: последние новости
На базе школы № 2072 откроется летняя образовательная смена «Талантливое детство» Фестиваль военно-патриотической песни состоялся в Новогиреево Начинающая гитаристка из Новогиреева получила шесть наград за апрель
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Тест: угадайте актера в гриме
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»58
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение