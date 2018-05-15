Дошкольники образовательного комплекса № 1324 участвовали в мероприятиях в честь Дня Победы

Старшие группы старших воспитанников детских садов школы № 1324 приняли участие в торжественной линейке у памятника «Воинам 16-й Воздушной Армии и жителям микрорайона, павшим в годы ВОВ», расположенного на территории учебного корпуса «Ушаковский».

На торжественной линейке дети из дошкольных групп прочитали стихотворения о войне и возложили цветы, которые вырастили сами, к подножию монумента. А воспитанники подготовительных групп побывали в музее Боевой Славы учебного корпуса «Сеченовский».

В музее старшеклассники рассказали детям о битвах Великой Отечественной войны на примере материалов, собранных в музее.

Во всех дошкольных группах были проведены тематические музыкальные уроки. Дети пели песни времен войны, а также песни посвященные памяти павших и прославлению мира: «Катюша», «Большой праздник», «Добрая планета», «Вечный огонь», «Победа придёт».

Большое впечатление произвела на дошкольников видеопрезентация «Дети войны…». Вместе с родителями воспитанников в детских садах образовательного комплекса устроили галерею под названием «Подвиг народа». В галерее дети с помощью своих родителей собрали и выставили материалы о своих прадедах — участниках Великой Отечественной войны.

Текст по информации Татьяны Дедушкиной, старшего воспитателя школы №1324.

Фото предоставлено школой № 1324.