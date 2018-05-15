На базе школы № 2072 откроется летняя образовательная смена «Талантливое детство»

На базе новогиреевского образовательного комплекса № 2072 с 1 по 29 июня в рамках обще городского проекта «Московская смена» организуют летний городской лагерь для школьников.

Новогиреевские школьники в возрасте от семи до четырнадцати лет смогут стать участниками летней образовательной смены на базе школы № 2072. Участники смены побывают на интересных экскурсиях в пределах города, для них будут работать разнообразные спортивные секции и кружки. Но основная цель летних смен, которые проходят на базе московских школ — дополнительные образовательные программы. дети смогут принять участие в решении задач, которые предлагаются на различных предметных олимпиадах, пройти тесты и получить консультации педагогов.

Летняя смена «Талантливое детство» будет проходить по адресу: улица Перовская, дом 57а. Режим работы лагеря: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00 часов. Дети будут обеспечены бесплатным трёхразовым питанием.

Чтобы записать своего ребёнка в городской лагерь, необходимо до 24 мая подать соответствующее заявление в школе, где обучается ребёнок.