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17 мая — Международный день детского телефона доверия
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17 мая — Международный день детского телефона доверия 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сегодня отмечается Международный день детского телефона доверия. В России единый общероссийский номер появился в сентябре 2010 года. При звонке на Детский телефон доверия дети, подростки, их родители могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается анонимно и бесплатно специалистами действующих региональных служб. За 7,5 лет работы по нему было проведено уже более 8 млн консультаций. Сегодня Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведет он-лайн марафон «Круг доверия», направленный на повышение узнаваемости Детского телефона доверия и принципов его работы. С 10.00 до 14.00 из информагентства «Россия сегодня» в сети Интернет будет идти прямая трансляция. Знаменитые гости, известные детям и их родителям артисты, исполнители, видеоблоггеры и спортсмены ответят на вопросы, поделятся своими историями и личным опытом.
Авторадио: последние новости
17 мая состоится Общероссийский интернет-марафон «Круг доверия» ОНФ: России удалось решить вопрос доступности детских садов В рамках проекта «Культлето» в столице для детей откроется около 2 тысяч бесплатных кружков
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