17 мая — Международный день детского телефона доверия

Сегодня отмечается Международный день детского телефона доверия. В России единый общероссийский номер появился в сентябре 2010 года. При звонке на Детский телефон доверия дети, подростки, их родители могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается анонимно и бесплатно специалистами действующих региональных служб. За 7,5 лет работы по нему было проведено уже более 8 млн консультаций. Сегодня Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведет он-лайн марафон «Круг доверия», направленный на повышение узнаваемости Детского телефона доверия и принципов его работы. С 10.00 до 14.00 из информагентства «Россия сегодня» в сети Интернет будет идти прямая трансляция. Знаменитые гости, известные детям и их родителям артисты, исполнители, видеоблоггеры и спортсмены ответят на вопросы, поделятся своими историями и личным опытом.