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Спасатели Башкирии проведут летом 140 профилактических рейдов
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Спасатели Башкирии проведут летом 140 профилактических рейдов 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Летом 2018 года спасателями Башкирии запланировано проведение 140 профилактических рейдов, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС Республики. Мероприятия связаны с началом опасного времени — купального сезона.
Так 59 обучающих занятий пройдут в детских оздоровительных лагерях. Ребятам расскажут об основных правилах поведения на водоёмах, проведут практические занятия по оказанию первой помощи и ознакомят со спасательным оборудованием. Также планируется 81 выезд в места массового несанкционированного отдыха людей на водоёмах для выставления временных спасательных постов.
СправкаВ 2017 году в результате несчастных случаев на водоёмах Башкирии погибло 93 человек. Из них 80 — мужчины, 5 — женщины и 8 — дети.
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