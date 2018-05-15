Спасатели Башкирии проведут летом 140 профилактических рейдов

Летом 2018 года спасателями Башкирии запланировано проведение 140 профилактических рейдов, сообщает пресс-служба госкомитета по ЧС Республики. Мероприятия связаны с началом опасного времени — купального сезона.

Так 59 обучающих занятий пройдут в детских оздоровительных лагерях. Ребятам расскажут об основных правилах поведения на водоёмах, проведут практические занятия по оказанию первой помощи и ознакомят со спасательным оборудованием. Также планируется 81 выезд в места массового несанкционированного отдыха людей на водоёмах для выставления временных спасательных постов.

СправкаВ 2017 году в результате несчастных случаев на водоёмах Башкирии погибло 93 человек. Из них 80 — мужчины, 5 — женщины и 8 — дети.