Ещё
В Культурном центре на Люблинской подросткам рассказали о войне
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Культурном центре на Люблинской подросткам рассказали о войне 

Управа района Марьино 1 час назад
В Культурном центре имени И. М. Астахова на Люблинской улице состоялась встреча, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Юные москвичи, посещающие отделения дневного пребывания детей и подростков ТЦСО «Марьино» стали участниками познавательной программы.
«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» — именно с этих слов когда-то начали свой путь в далеком 1941-м ветераны войны и тыла. Об этом и многом другом довелось узнать ребятам из отделения дневного пребывания.
Дети узнали, как далась нашему народу Великая Победа, встретились с ветеранами и услышали от них слова напутствия. (то)
Управа района Марьино: последние новости
«Дети Райка» сыграют на Перерве Сувениры из бумаги сделали в районе Марьино Проект «Книга на экране» реализуют на Люблинской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах306
Тест: угадайте актера в гриме
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру13
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»58
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение