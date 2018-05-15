В Культурном центре на Люблинской подросткам рассказали о войне

В Культурном центре имени И. М. Астахова на Люблинской улице состоялась встреча, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Юные москвичи, посещающие отделения дневного пребывания детей и подростков ТЦСО «Марьино» стали участниками познавательной программы.

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» — именно с этих слов когда-то начали свой путь в далеком 1941-м ветераны войны и тыла. Об этом и многом другом довелось узнать ребятам из отделения дневного пребывания.

Дети узнали, как далась нашему народу Великая Победа, встретились с ветеранами и услышали от них слова напутствия. (то)