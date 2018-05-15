Самарские следователи отказали в возбуждении дела о смерти ребенка, которого нашли в морозильнике

Напомним, вечером 7 января в одну из самарских больниц поступила 38-летняя женщина. Врачи предположили, что она стала жертвой криминального аборта. Спасти ее не удалось. А когда следователи пришли к ней домой, то обнаружили погибшего младенца — он лежал в холодильнике.

СУ СК РФ по Самарской области проводил проверку по факту гибели женщины и ребенка. В результате в возбуждении уголовного дела было отказано.

"Аборт был непроизвольный, ребенок — мерворожденный", — уточнила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева

По данным некоторых источников, в семье погибших остались трое детей. Воспитывать их придется отцу.