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Самарские следователи отказали в возбуждении дела о смерти ребенка, которого нашли в морозильнике
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Самарские следователи отказали в возбуждении дела о смерти ребенка, которого нашли в морозильнике 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, вечером 7 января в одну из самарских больниц поступила 38-летняя женщина. Врачи предположили, что она стала жертвой криминального аборта. Спасти ее не удалось. А когда следователи пришли к ней домой, то обнаружили погибшего младенца — он лежал в холодильнике.
СУ СК РФ по Самарской области проводил проверку по факту гибели женщины и ребенка. В результате в возбуждении уголовного дела было отказано.
"Аборт был непроизвольный, ребенок — мерворожденный", — уточнила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева.
По данным некоторых источников, в семье погибших остались трое детей. Воспитывать их придется отцу.
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