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Местом проведения благотворительного праздника «Белый цветок» станет площадка возле Садового пруда в Останкине
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Местом проведения благотворительного праздника «Белый цветок» станет площадка возле Садового пруда в Останкине 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
День благотворительности «Белый цветок» пройдёт 19 мая на площадке у Садового пруда в парке «Останкино». Начиная с полудня, там будут проходить мастер-классы, выступления творческих коллективов и развлекательные мероприятия для всей семьи.
Одновременно на площадке начнёт работу благотворительная ярмарка, где за символическое пожертвование можно будет приобрести сувениры, сделанные учениками столичных воскресных школ. Все собранные средства будут направлены на помощь детям-инвалидам, страдающим ДЦП — подопечным развивающего центра «Елизаветинский сад».
Завершится праздник в 20.00 концертом. (иб)
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