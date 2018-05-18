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В парке «Останкино» пройдет благотворительный праздник «Белый цветок»
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В парке «Останкино» пройдет благотворительный праздник «Белый цветок» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Праздник День благотворительности «Белый цветок» состоится в парке «Останкино» 19 мая, в субботу. Об этом сообщается на официальном портале ВДНХ.
На ярмарке в парке можно будет за пожертвования приобрести сувениры, поделки и угощения, изготовленные воспитанниками воскресных школ. Посетителей ждет праздничный концерт, конкурсы, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.
Отмечается, что деньги, собранные на празднике, направят в помощь детям-инвалидам, страдающим ДЦП подопечным развивающего центра «Елизаветинский сад» и проекта православной службы «Милосердие».
Праздник стартует в 10:30.
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