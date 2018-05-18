В парке «Останкино» пройдет благотворительный праздник «Белый цветок»

Праздник День благотворительности «Белый цветок» состоится в парке «Останкино» 19 мая, в субботу. Об этом сообщается на официальном портале ВДНХ.

На ярмарке в парке можно будет за пожертвования приобрести сувениры, поделки и угощения, изготовленные воспитанниками воскресных школ. Посетителей ждет праздничный концерт, конкурсы, мастер-классы и другие развлекательные мероприятия.

Отмечается, что деньги, собранные на празднике, направят в помощь детям-инвалидам, страдающим ДЦП подопечным развивающего центра «Елизаветинский сад» и проекта православной службы «Милосердие».

Праздник стартует в 10:30.