В Ростове поликлиника отказала в бесплатных лекарствах ребенку с редким заболеванием

Больница в Ростове-на-Дону не выдала юному пациенту медикаменты, которые полагались ему по закону. Об этом рассказали в территориальном органе Росздравнадзора по Ростовской области.

— В нам обратилась мать четырехлетнего ребенка, страдающего редким заболеванием. Несмотря на наличие показаний, врачи детской городской поликлиники № 45 не назначили необходимый пациенту препарат, — сообщает пресс-служба ведомства.

Районный суд привлек поликлинику к административной ответственности. Больницу оштрафуют на 75 тысяч рублей.

В медучреждении не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу случившегося.

— Позвоните завтра, все на совещании до конца рабочего дня, — ответили в приемной главного врача.