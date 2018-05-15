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В Ростове поликлиника отказала в бесплатных лекарствах ребенку с редким заболеванием
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В Ростове поликлиника отказала в бесплатных лекарствах ребенку с редким заболеванием 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Больница в Ростове-на-Дону не выдала юному пациенту медикаменты, которые полагались ему по закону. Об этом рассказали в территориальном органе Росздравнадзора по Ростовской области.
— В нам обратилась мать четырехлетнего ребенка, страдающего редким заболеванием. Несмотря на наличие показаний, врачи детской городской поликлиники № 45 не назначили необходимый пациенту препарат, — сообщает пресс-служба ведомства.
Районный суд привлек поликлинику к административной ответственности. Больницу оштрафуют на 75 тысяч рублей.
В медучреждении не смогли предоставить оперативный комментарий по поводу случившегося.
— Позвоните завтра, все на совещании до конца рабочего дня, — ответили в приемной главного врача.
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