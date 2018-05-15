Сотрудники ДПС спасли ребенка в Карелии

Инцидент произошел, когда семья из пяти человек, в том числе и пострадавший ребенок, направлялась на дачу.

Одному из трех сыновей внезапно стало плохо — он начал задыхаться и потерял сознание. Отец ребенка остановил проезжавшую мимо машину ДПС . Инспекторы дорожной полиции — лейтенант Валерий Кольцов и младший лейтенант Руслан Начаров за считанные минуты довезли ребенка с матерью до ближайшей больницы, где мальчику была оказана необходимая помощь.

Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей в больнице вместе со своей матерью.