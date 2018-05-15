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Сотрудники ДПС спасли ребенка в Карелии
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Сотрудники ДПС спасли ребенка в Карелии 

360tv.ru 1 час назад
Инцидент произошел, когда семья из пяти человек, в том числе и пострадавший ребенок, направлялась на дачу.
Одному из трех сыновей внезапно стало плохо — он начал задыхаться и потерял сознание. Отец ребенка остановил проезжавшую мимо машину ДПС. Инспекторы дорожной полиции — лейтенант Валерий Кольцов и младший лейтенант Руслан Начаров за считанные минуты довезли ребенка с матерью до ближайшей больницы, где мальчику была оказана необходимая помощь.
Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает. Он находится под наблюдением врачей в больнице вместе со своей матерью.
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