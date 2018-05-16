В Измайлове стартовала детская игротека настольных игр

Бесплатная игротека приглашает юных жителей района Измайлово сразиться в настольные игры.

В Центре культуры и спорта «Измайлово» для детей в возрасте от восьми до 12 лет на минувшей неделе начала работать бесплатная «Игротека настольных игр». В её собрание вошли игры, увлекательные для детворы, во многие из которых можно играть большой компанией или всей семьей. Дети при помощи консультантов научатся играть и выигрывать в лучшие настольные игры мира «Каркасон», «Поезд в Европу», «Доббль», «Манчкин» и другие.

Эти настольные игры, по мнению специалистов ЦКС «Измайлово», пользуются популярностью у детей, которые при игре в них получают море позитива, развивают память и внимание, скорость мышления и эрудицию.

«Игротека настольных игр» дает возможность ребятам пообщаться и выразить во время игры все свои эмоции.

ЦКС приглашает юных москвичей 16 и 23 мая в 18:30. а в воскресенье 20 мая — в 17:00.

Кроме того организаторы планируют провести 23 мая турнир по настольным играм, а победителям — вручить призы.

Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 32.

Предварительная запись обязательна по телефону: 8-968-548-50-85.