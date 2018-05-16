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В Измайлове стартовала детская игротека настольных игр
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В Измайлове стартовала детская игротека настольных игр 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Бесплатная игротека приглашает юных жителей района Измайлово сразиться в настольные игры.
В Центре культуры и спорта «Измайлово» для детей в возрасте от восьми до 12 лет на минувшей неделе начала работать бесплатная «Игротека настольных игр». В её собрание вошли игры, увлекательные для детворы, во многие из которых можно играть большой компанией или всей семьей. Дети при помощи консультантов научатся играть и выигрывать в лучшие настольные игры мира «Каркасон», «Поезд в Европу», «Доббль», «Манчкин» и другие.
Эти настольные игры, по мнению специалистов ЦКС «Измайлово», пользуются популярностью у детей, которые при игре в них получают море позитива, развивают память и внимание, скорость мышления и эрудицию.
«Игротека настольных игр» дает возможность ребятам пообщаться и выразить во время игры все свои эмоции.
ЦКС приглашает юных москвичей 16 и 23 мая в 18:30. а в воскресенье 20 мая — в 17:00.
Кроме того организаторы планируют провести 23 мая турнир по настольным играм, а победителям — вручить призы.
Адрес: ул. Верхняя Первомайская, д. 32.
Предварительная запись обязательна по телефону: 8-968-548-50-85.
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