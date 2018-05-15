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Семейный клуб «Vikiland family club» предоставляет скидки на занятия, дни рождения и городской лагерь
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Семейный клуб «Vikiland family club» предоставляет скидки на занятия, дни рождения и городской лагерь 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Семейный клуб «Vikiland family club» стал партнером сайта Chips Journal, и поэтому все читатели, которые скачали приложение Family смогут купить абонементы на 4, 8 и 12 занятий со скидкой 10% в центре на Татарской. А еще с этой скидкой в клубе можно отметить день рождения или устроить ребенка в летний городской лагерь.
Семейный клуб Vikiland — это развивающий центр с уроками изобразительного искусства и гончарного мастерства; танцев и музыки; курсами подготовки к школе и спортивными секциями для детей. А для родителей здесь есть занятия йогой и уроки медитации; художественная мастерская и уроки лепки и гончарного мастерства; занятия по спортивной аэробике или восточным единоборствам.
Свою работу клуб начинает в 10 часов утра. Занятия заканчиваются в 22.00. Можно оставить ребенка в центре утром, а забрать в удобное время. Преподаватели и няни, работающие с группой, будут отводить детей на все запланированные расписанием курсы и уроки. С утра в клубе уроки для мам с очень маленькими детьми и дошколятами. А после обеда занятия для школьников и их родителей.
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