Изобретён переводчик детского плача

В Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе изобрели переводчик детского плача. Бесплатное приложение Chatterbaby, анализируя звуки, издаваемые младенцем, способно рассказать родителям по какой причине их ребёнок капризничает.

На данный момент приложение имеет довольно ограниченный словарный запас, сообщает Wired. Однако оно, к примеру, способно отличить голод от боли. Отмечается, что чем дольше люди будут использовать Chatterbaby, тем больше он сможет рассказать о том, что происходит в человеческом мозге. Издание пишет, что в будущем приложение, возможно даже научится распознавать аутизм.