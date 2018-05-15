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Около 450 детей отдохнут в школьных лагерях Реутова в июне
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Около 450 детей отдохнут в школьных лагерях Реутова в июне 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
С 30 мая по 28 июня 443 подростка смогут отдохнуть в рамках летней смены детских дневных оздоровительных лагерей при трех образовательных учреждениях Реутова, сообщил глава города Станислав Каторов.
Источник фото: Алексей Оводов
При этом из 443 мест всего 36 коммерческих. 407 оставшихся путевок были распространены по льготной цене 2500 рублей. Родители могли подать соответствующее заявление непосредственно в школе. Во время дневного пребывания ребята будут заниматься спортом, творчеством, посещать музеи, театральные показы, различные шоу и, конечно, набираться сил на новый учебный год  — Станислав Каторов.
Кроме того, во время отдыха в гости к школьникам будут приходить сотрудники пожарной части, которые проведут инструктажи и учебные тренировки, объяснят, как нужно вести себя в случае непредвиденной ситуации.
Всего в Московской области на базе школ будут функционировать 1266 краеведческих, экологических, православных и других лагерей с дневным пребыванием детей.
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