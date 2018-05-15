Пропавшего в Чапаевске 11-летнего мальчика нашли в Самаре

Напомним, утром 6 мая ребенок ушел из учебного заведения и не вернулся.

Учителя и одноклассники мальчика, у которого имеются особенности здоровья, положительно охарактеризовали его, но отметили, что ребенок склонен к бродяжничеству и неоднократно уходил из приемной семьи. В соцучреждение несовершеннолетнего поместили несколько месяцев назад.

В результате мальчика обнаружили полицейские в одной из точек общепита в Советском районе Самары. По словам школьника, он решил погулять и добрался в Самару на общественном транспорте. Несколько дней ребенок ходил по городу, ночевал в круглосуточных магазинах и на улице. Никаких противоправных действий в отношении него не совершалось.

Инспектор по делам несовершеннолетних провел профилактическую беседу, также с мальчиком работали психологи. Сейчас мальчика вернули в подшефное учреждение.