В детском клубе на Подольской сыграют в подвижные игры

В среду, 16 мая, родители вместе с детьми приглашаются на досуговое мероприятие «Игротека в нашем дворе. Игры для всех возрастов», которое пройдет во дворе детского клуба «Подросток» на Подольской улице.

Как отметила руководитель детского клуба «Подросток», который выступает организатором программы, спортивный праздник посвящен Международному дню семьи и адресован людям разного возраста.

Игротека откроется в 17.00. по адресу улица Подольская, дворовая площадка около дома №25, станция метро «Марьино». Вход свободный. (то