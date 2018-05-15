Английский детский сад «Наши Дети — Наша Школа»

В этом детском саду дети от 2 до 7 лет изучают английский с помощью преподавателей-носителей языка (среди них есть как женщины, так и мужчины). Знакомство с английской культурой и традициями происходит и в процессе обучения, и на тематических праздниках. Занятия проходят в группах не более 15 человек, по субботам работает английский клуб.

Кроме английского ребята занимаются испанским, русским языками, танцами, спортом, осваивают азы искусства и гимнастики ушу. У детского сада два филиала в Москве и один в Калининграде, летом организуются поездки на Эгейское море, в Грецию, в летний языковой лагерь.