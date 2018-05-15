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Центр для приемных родителей заработал в Петербурге
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Центр для приемных родителей заработал в Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 13 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге открылся Центр семейной адаптации, передает пресс-служба Смольного. Он заработал на проспекте во вторник, 15 мая.
В организации будут работать психологи, воспитатели и репетиторы, которые помогут детям адаптироваться к новой семье, а приемным родителям — правильно вести себя со своими чадами. На территории центра обустроены ремесленные мастерские, зона психологической разгрузки для родителей, игровая зона и спортзал, а также кабинеты специалистов.
По словам губернатора города Георгия Полтавченко, открытие подобного центра стало большим шагом к тому, чтобы в все дети-сироты в России обрели новые любящие семьи.
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