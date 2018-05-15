В Петербурге открыли центр семейной адаптации с индивидуальными модулями поддержки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. / ТАСС /. Центр семейной адаптации с индивидуальными программами поддержки семей открыт в Санкт-Петербурге, сообщила во вторник пресс-служба администрации губернатора города.

"В Красногвардейском районе состоялось открытие Центра семейной адаптации (пр. Энергетиков, д. 11, стр. 2) — нового социального учреждения для работы с приемными семьями. В центре петербуржцы, желающие стать приемными родителями, смогут пройти необходимую подготовку. А семьи, которые уже взяли на себя заботу о ребенке из сиротского учреждения, получат комплексную поддержку. Психологи, воспитатели, репетиторы по школьным предметам и мастера по ремеслам будут работать по индивидуальным программам адаптации ребенка и его новой семьи", — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Группы ЛСР , которая совместно с благотворительным фондом «Дети ждут» реализовала данный проект, «уникальным центр делает количество специалистов, которые будут задействованы при адаптации семей, а также индивидуальные программы поддержки». «Центр будет заниматься поддержкой детей разных возрастов и их родителей, при этом подход будет зависеть от возрастных групп. Также предусмотрены модули с использованием арт-терапии и других творческих методов», — пояснили в пресс-службе.

Так, адаптация будет проходить по модулям «Родители», «Малыши» для детей дошкольного возраста и «Дети» для школьников. В работе задействуют психологов, дефектологов, нейропсихологов, арт-терапевтов, юристов, соцработников. Предусмотрены игровая зона, сенсорная комната, комната для массажа, зал для гимнастики, гончарная и столярная мастерская, мастерская для рукоделия, театрально-музыкальный зал для подготовки и поддержки 650 семей в год.

По мнению властей города, такие центры крайне важны не только для Петербурга, но и для России в целом. «Открытие вашего центра — большой шаг к тому, чтобы у нас в стране не осталось детей, которые не имеют семьи. Уверен, проект будет востребован и даст возможность многим петербургским семьям, которые принимают детей, правильно выстроить взаимоотношения», — приводит пресс-служба администрации слова губернатора города Георгия Полтавченко.

По данным властей города, в Петербурге на начало 2018 года под попечительством воспитываются 4 тыс. детей, в приемных семьях — 2,2 тыс., усыновлено 3,5 тыс.