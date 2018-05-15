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В Культурном центре на Коминтерна состоится творческий мастер-класс для детей
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В Культурном центре на Коминтерна состоится творческий мастер-класс для детей 

Управа района Бабушкинский 2 часа назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В Культурном центре на улице Коминтерна 23 мая состоится творческий мастер-класс для детей старше шести лет «Маски из фетра». Об этом сообщила руководитель творческой студии Мария Дрождина.
— На нашем творческом мастер-классе юные гости смогут сделать себе настоящую супергеройскую маску из фетра и отправятся в путь, спасать мир, — уточнила Мария Дрождина. — Дети смогут выбрать для создания атрибут любого известного им героя комиксов, сказок и мультфильмов.
Всех желающих ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. Начало в 18.30. Вход свободный по предварительной регистрации.
Оставить заявку можно по телефону 8 (495) 471-45-66. (вт)
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