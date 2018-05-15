В Культурном центре на Коминтерна состоится творческий мастер-класс для детей

В Культурном центре на улице Коминтерна 23 мая состоится творческий мастер-класс для детей старше шести лет «Маски из фетра». Об этом сообщила руководитель творческой студии Мария Дрождина.

— На нашем творческом мастер-классе юные гости смогут сделать себе настоящую супергеройскую маску из фетра и отправятся в путь, спасать мир, — уточнила Мария Дрождина . — Дети смогут выбрать для создания атрибут любого известного им героя комиксов, сказок и мультфильмов.

Всех желающих ждут по адресу: ул. Коминтерна, д. 11/7. Начало в 18.30. Вход свободный по предварительной регистрации.

Оставить заявку можно по телефону 8 (495) 471-45-66. (вт)