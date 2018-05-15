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Библиотека №27 в Ховрине проведет день открытых дверей
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Библиотека №27 в Ховрине проведет день открытых дверей 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
День открытых дверей «Твой день, читатель!» пройдет 23 мая в библиотеке №27 района Ховрино. Как сообщается на сайте библиотечной системы САО, на интерактивную программу знакомства с работой библиотеки и ее подразделений приглашают детей и их родителей.
«Ребята познакомятся с историей возникновения библиотек, посмотрят видеофильм. Дети узнают, как найти нужную книгу в фондах библиотеки, получат навыки работы с алфавитным каталогом. В игровой форме ребята познакомятся с профессией библиотекаря», — уточняется в сообщении.
Начало мероприятия в 10.00. Напомним, библиотека №27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. (то)
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