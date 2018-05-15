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В Ново-Переделкино открылась выставка Международного проекта «Дети МИРА — детям ВОЙНЫ»
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В Ново-Переделкино открылась выставка Международного проекта «Дети МИРА — детям ВОЙНЫ» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В ГБОУ Школе №1238 состоялось торжественное открытие выставки рисунков Международного проекта «Дети МИРА — детям ВОЙНЫ».
Суть проекта: дети, проживающие под мирным небом, создают рисунки в поддержку детям, которые на себе прочувствовали весь ужас боевых действий, смерти и всеобщего разрушающего хаоса. Выставка призывает поддержать семьи, которые потеряли близких, но еще сохраняют надежду на неравнодушие со стороны окружающих.
«Хочу поблагодарить всех, кто помог нам открыть выставку детских рисунков. Ещё раз повторюсь, в экспозиции находятся рисунки детей Ливана, Сербии, Донецка, Луганска, Беслана, Сирии. Тех детей, которые в 21 веке познали весь ужас войны. В их рисунках грусть и чистая детская надежда на чудо. Нельзя просто пройти мимо, оставаясь равнодушным, ведь это чудо зависит от каждого из нас», — рассказал глава муниципального округа Ново-Переделкино Анатолий Митрофанов, выступивший с приветственным словом.
Основной целью проекта является привлечение общественного внимания к проблеме «горячих точек» на нашей голубой Планете, к тому, что жертвами войны становятся невинные детские судьбы. Стартовал он по инициативе детей из мирных городов, в которых побывала выставка детского рисунка международного проекта «Дети рисуют мир, или защитите нас от нацизма и мирового терроризма», появившегося благодаря волонтерам, которые оказывали гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению Донбасса. (Сбор рисунков осуществлялся даже в городах, которые находятся под минометным обстрелом. Многие рисунки передавали дети, находившиеся неделями в подвалах и просившие лишь об одном — защитить их от войны).
Также перед присутствующими гостями выступил депутат Мосгордумы Антон Палеев, настоятель Храма Благовещения Пресвятой Богородицы отец Андрей, председатель Совета ветеранов Дина Лиходедова, представитель Всероссийского Мотоклуба «Ночные волки» Тимофей Парфенов. На сцене творческие номера представили ученики школы №1238.
«Мероприятие открылось видео обращением Александра Борисова, генерального директора — соучредителя Благотворительного фонда «Дети рисуют МИР». Стоит отметить, что Александр Борисов совместно с волонтерами России, Донбасса и Европы организовал доставку нескольких тысяч тонн гуманитарных грузов на территорию ЛНР и ДНР, вывез из зон боевых действий сотни детей, женщин, стариков, раненных. Во имя всех жертв войны и создан этот проект. Сама выставка продлится до 18 мая», — отметила Светлана Крейнес, заместитель руководителя исполкома местного отделения партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы.
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