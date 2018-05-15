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Подросткам из Бутырского района расскажут, как развить и сохранить дружеские отношения
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Подросткам из Бутырского района расскажут, как развить и сохранить дружеские отношения 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Очередное занятие для подростков из семей из Бутырского района, находящихся на обслуживании в центре социальной помощи семье и детям «Родник», состоится 17 мая. Как сообщили в центре, мероприятие продлится полтора часа.
— Тема занятия: «Развитие дружеских отношений. Любовь и дружба». Мероприятие пройдет в рамках информационно-практического курса для подростков «Полезные навыки для успешного будущего, — уточнили в центре.
Начало в 16.30 по адресу: ул. Добролюбова, д. 29/16, актовый зал. Справки по телефону 8 (495) 618-45-30. (то)
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