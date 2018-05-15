Подросткам из Бутырского района расскажут, как развить и сохранить дружеские отношения

Очередное занятие для подростков из семей из Бутырского района, находящихся на обслуживании в центре социальной помощи семье и детям «Родник», состоится 17 мая. Как сообщили в центре, мероприятие продлится полтора часа.

— Тема занятия: «Развитие дружеских отношений. Любовь и дружба». Мероприятие пройдет в рамках информационно-практического курса для подростков «Полезные навыки для успешного будущего, — уточнили в центре.

Начало в 16.30 по адресу: ул. Добролюбова, д. 29/16, актовый зал. Справки по телефону 8 (495) 618-45-30. (то)