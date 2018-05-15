Для детей не жалко. Власти нашли деньги на отдых юных уральцев

Кто отдохнёт летом…

Свердловские власти увеличили объём финансирования детской оздоровительной кампании летом 2018 года. Вовремя найденный рублёвый резерв позволит отправить в детские лагеря на 22 тысячи ребят больше, чем в прошлом году. «Всего на летнее оздоровление детей выделено свыше 2 млрд рублей, что почти на 200 млн больше, чем в 2018-м. Из общей суммы более 1,4 млрд рублей — средства областного бюджета», — рассказал на заседании областного правительства исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов

Благодаря финансовым вложениям большинство детских лагерей региона перейдёт на четырёхсменный режим работы, а особое внимание будет уделено малоимущим семьям. По данным вице-губернатора Свердловской области Павла Крекова, сегодня 55 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть за городом за счёт бюджета. «Кроме того, будет организован отдых для детей-сирот в шести загородных оздоровительных лагерях и в одном туристском лагере, а более 1 500 юных уральцев отправятся летом на побережье Чёрного моря», — добавил Павел Креков

Вице-губернатор имел в виду ежегодную программу в Свердловской области «Поезд здоровья». Благодаря ей власти восьмой год подряд в три заезда отправляют юных свердловчан на поезде в Анапу с профессиональным медперсоналом и квалифицированными педагогами. Ребята на протяжении 20 дней отдыхают на территории санатория «Жемчужина России», где на 50 гектарах расположен уникальный дендропарк, четыре комфортабельных комплекса со своей лечебной базой, стадионом, благоустроенными корпусами, бюветом с минеральной водой, собственным песчаным пляжем и даже с часовней.

Алексей Орлов отдельно остановился на вопросах противопожарной безопасности, соблюдения санитарных требований и правил перевозки детей. К слову, внести дополнительные средства на летнюю оздоровительную кампанию в Свердловской области предложили депутаты регионального Законодательного собрания в начале апреля этого года. Предложение было одобрено, и благодаря этому 80% школьников региона полноценно отдохнут этим летом.

…А кто будет учиться

Летняя оздоровительная кампания предполагает продолжение в следующем полугодии. По словам Павла Крекова, сегодня в приоритете программы по созданию новых мест в школах, в детских садах (для детей в возрасте до трёх лет), по развитию движения WorldSkills, а также по реализации проектов «Доступное дополнительное образование для детей в Свердловской области», «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом современных стандартов и передовых технологий», «Современная цифровая образовательная среда Свердловской области».

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов акцентировал внимание на создании условий для талантливых и одарённых ребят. «К концу 2020 года не менее 75% детей от 5 до 18 лет в Свердловской области получат качественное дополнительное образование. В конце 2017 года эта цифра уже составила 72,5%», — сказал министр.

По его словам, власти продолжают работу по повышению квалификации педагогов. «Мы впервые в этом году выделяем средства образовательным организациям на повышение квалификации учителей», — заключил министр.