Ленобласть приглашает на работу молодежь в дни летних каникул

Многие подростки мечтают заработать себе на велосипед, нетбук или новый мобильный, а то и просто пополнить семейный бюджет. 6 500 временных вакансий ждут юных ленинградцев в дни летних каникул.

Устроиться на работу на время летних каникул могут те, кому от 14 до 18 лет. Работодатели области готовы предложить школьникам удобный график, а со стороны биржи труда ребятам оказывается материальная поддержка, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Большинство предложений о работе для подростков разместили организации, отвечающие за благоустройство, уборку и озеленение территорий, проведение праздничных мероприятий, рекламу. Также вакансии для молодежи есть в школах, летних детских лагерях, спортивных секциях, библиотеках.

Для того, чтобы предприятия соглашались брать к себе юных работников, комитет по труду и занятости Ленинградской области субсидирует зарплаты нанятых подростков. До 50% затрат на выплату заработной платы будет компенсировано работодателям.

Трудовое лето в большинстве районов области начнется уже с 1 июня. Для того, чтобы успеть выбрать лучшую вакансию и заключить соглашение с работодателем, подросткам стоит уже сейчас обратиться в службу занятости своего района. Адреса филиалов и контактная информация размещена на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Чтобы получить временную работу, подростку достаточно прийти в филиал службы занятости. При себе нужно иметь паспорт, трудовую книжку (если имеется), ИНН, страховое свидетельство, согласие родителей или органа опеки. Зарплату школьникам обещают не меньше минимального размера оплаты труда, установленного в Ленинградской области — 11400 рублей.