Ещё
Омбудсмен проверит обстоятельства травмирования ребёнка во время эвакуации в тюменской школе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омбудсмен проверит обстоятельства травмирования ребёнка во время эвакуации в тюменской школе 

RT на русском 1 час назад
Тюменский детский омбудсмен Андрей Степанов проверит обстоятельства, при которых 11-летний ребёнок получил травму во время учебной пожарной тревоги в школе, сообщает URA.RU.
По имеющимся данным, инцидент произошёл в деревне Нижние Аремзяны 5 апреля.
После обращения медиков была проведена доследственная проверка. Как заявили в пресс-службе УМВД по региону, основания для заведения уголовного дела установлено не было, и законность принятия процессуального решения находится в компетенции прокуратуры.
«Всё, что связано с детьми, очень деликатные и резонансные темы», — отметил, со своей стороны, Степанов.
По его словам, будет запрошена информация. Детский омбудсмен добавил, что необходимо разобраться, как была организована эвакуация в школе.
RT на русском: последние новости
В Петербурге возбуждено дело после массового отравления детей в детском саду В Казани против бывшего воспитателя детсада возбуждено дело из-за издевательств над ребёнком Истории детских игрушек из блокадного Ленинграда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века2
Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся»2
Что не поделили Тихонов и Бондарчук2
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы3
Тест: угадайте актера в гриме
Видео
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
02:56
Что не поделили Тихонов и Бондарчук
Кино
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
08:12
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы
Кино
05:40
Фильмы, которые толкают на преступления
Кино
02:56
Гайдай залил продукты керосином на съемках
Кино
05:38
Как Disney тревожит взрослых в мультиках
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение