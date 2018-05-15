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СК просит ФАС проверить вирусную рекламу с похищением ребенка в Сургуте
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СК просит ФАС проверить вирусную рекламу с похищением ребенка в Сургуте 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Следователи просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить рекламу с похищением ребенка с детской площадки в Сургуте (ХМАО-Югра), которое было распространено в интернете в конце мая. Об этом сообщили в официальном канале СК РФ в мессенджере «ТамТам».
"Следователи попросили ФАС проверить соблюдение законодательства о рекламе сургутской компанией, распространившей в сети рекламу камер наблюдения", — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону, что следователи начали доследственную проверку по факту публикации в СМИ видео о похищении ребенка с детской площадки в Сургуте. После чего в пресс-службе ГУ МВД по ХМАО-Югре сообщили, что видео с похищением ребенка с детской площадки Сургута оказалось рекламным роликом.
По данным полицейских, в конце апреля в региональных СМИ появилась видеозапись, на которой мужчина с одной из дворовых площадок увозит несовершеннолетнего ребенка. По данному факту сотрудниками полиции проведен ряд оперативных мероприятий. В ходе которых стражам порядка по горячим следам удалось установить личность мужчины. Им оказался 31-летний житель Сургута, установлено, что он является отцом ребенка. С его слов, видео является рекламным роликом.
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