Школьников Ингушетии научат распознавать фейки в соцсетях

Власти региона планируют дополнить школьный курс ОБЖ правилами безопасного поведения в соцсетях и основами программирования. План работы по защите детей и подростков от негативного влияния компьютеров предложило общественное объединение «Гражданин».

Теперь республиканскому правительству придётся подготовить к нововведениям преподавательский состав и провести беседы с родителями. Им расскажут, как контролировать поведение ребёнка в сети, а также объяснят, каким образом чрезмерное использование гаджетов вредит здоровью детей.

В разработке программы примут активное участие интернет-дружины, созданные в Ингушетии для поиска террористов и экстремистов в соцсетях.