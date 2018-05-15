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Школьников Ингушетии научат распознавать фейки в соцсетях
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Школьников Ингушетии научат распознавать фейки в соцсетях 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Власти региона планируют дополнить школьный курс ОБЖ правилами безопасного поведения в соцсетях и основами программирования. План работы по защите детей и подростков от негативного влияния компьютеров предложило общественное объединение «Гражданин».
Теперь республиканскому правительству придётся подготовить к нововведениям преподавательский состав и провести беседы с родителями. Им расскажут, как контролировать поведение ребёнка в сети, а также объяснят, каким образом чрезмерное использование гаджетов вредит здоровью детей.
В разработке программы примут активное участие интернет-дружины, созданные в Ингушетии для поиска террористов и экстремистов в соцсетях.
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