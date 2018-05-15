Санитарную экспертизу игрушек предложили проводить на федеральном уровне

Проводить социальную, психолого-педагогическую и санитарную экспертизы игровой продукции для детей могут на федеральном уровне.

Соответствующее предложение в виде проекта постановления Правительства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных актов.

В сопроводительных материалах к разработанной специалистами Минпромторга инициативе отмечается, что в настоящее время федеральный орган исполнительной власти по определению порядка проведения психолого-педагогической работы не определён, что является значительным законодательным пробелом и влияет на безопасность продукции, предназначенной для детей.

При этом, в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 4 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» подобный орган должен определять процедуру прохождения продукции для детей на соответствие санитарным и другим нормативным правилам.