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Санитарную экспертизу игрушек предложили проводить на федеральном уровне
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Санитарную экспертизу игрушек предложили проводить на федеральном уровне 

Парламентская газета 11 минут назад
Фото: Парламентская газета
Проводить социальную, психолого-педагогическую и санитарную экспертизы игровой продукции для детей могут на федеральном уровне.
Соответствующее предложение в виде проекта постановления Правительства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных актов.
В сопроводительных материалах к разработанной специалистами Минпромторга инициативе отмечается, что в настоящее время федеральный орган исполнительной власти по определению порядка проведения психолого-педагогической работы не определён, что является значительным законодательным пробелом и влияет на безопасность продукции, предназначенной для детей.
При этом, в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 4 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» подобный орган должен определять процедуру прохождения продукции для детей на соответствие санитарным и другим нормативным правилам.
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