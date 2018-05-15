Детская безопасность: что делать, если пропал ребенок

По данным МВД, более 2 тысяч детей пропали в Москве с начала этого года.

Большинство из них благополучно найдены в первые часы после пропажи, но есть дети, которые в розыске до сих пор. «ВМ» выяснила, почему же теряются дети и как это происходит.

Большинство пропавших детей — те, кто ушел из дома самостоятельно.

— Чаще всего это подростки в возрасте 13-17 лет, — поясняет президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв. — Они убегают из-за непонимания в семье, проблем в школе.

По словам Второва, дети, которые теряются случайно, находятся в первые три часа после пропажи. ВРЕМЯ-ЖИЗНЬ

Если вы потеряли ребенка в общественном месте, то нужно сразу обратиться в полицию. Достаточно позвонить по номеру 112 с мобильного.

Не теряйте драгоценные минуты на самостоятельные поиски, — советует Дмитрий Второв. — Как только поняли, что потеряли ребенка из виду, сразу бейте тревогу.

Заявление, по словам начальника 8 отдела Московского уголовного розыска Дмитрия Пичугина, у вас обязаны принять сразу.

— Нет и никогда не существовало закона о том, что нужно ждать трое суток, — подчеркнул Пичугин.

Второй шаг — обратитесь к волонтерам. В столице работает несколько поисковых отрядов, которые помогут вам в поисках.

— Чаще всего заявки поступают на нашу горячую линию 8 (499) 686-02-01, — говорит Дмитрий Второв. — Наши операторы принимают звонки круглосуточно.

Волонтеры создадут ориентировку, если есть необходимость — выедут на место поиска, опросят прохожих и осмотрят места притяжения.

Торговый центр

Если вы потеряли ребенка в торговом центре, обратитесь к охране. Сообщите имя, возраст и приметы ребенка. На стойке информации попросите сделать объявление по громкой связи. Одновременно с этим звоните в полицию.

Улица

Если ребенок исчез из виду на улице, остановитесь и внимательно посмотрите по сторонам. Не видите ребенка — звоните в полицию. Не уходите с места, где в последний раз видели ребенка. Если вы уйдете, а ребенок вернется туда, поиски могут затянуться.

Общественный транспорт

В час пик ребенка легко потерять в метро или на вокзале. Если это произошло, обратитесь к полиции, которая дежурит на станции или вокзале. Опросите пассажиров и прохожих. На вокзале также есть торговые палатки — узнайте у продавцов, не видели ли они ребенка. Попросите сотрудников полиции посмотреть камеры и назовите примерное время и место, где в последний раз видели своего ребенка.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

■ Очень много детей теряются в толпе. Собираясь в общественное место, оденьте ребенка в яркую одежду.

■ Перед выходом из дома сфотографируйте ребенка в полный рост.

■ Положите в карман куртки или брюк записку с номером телефона одного из родителей. Объясните ребенку, что эту записку нужно показать охраннику или продавцу.

■ В толпе держите ребенка за запястье, а не за кисть руки. Ни в коем случае нельзя давать ребенку держаться за вашу одежду или сумку. Не позволяйте ребенку идти позади вас, всегда ведите его перед собой. ЧЕМУ СТОИТ НАУЧИТЬ РЕБЕНКА

■ Если потерялся, стой на месте и никуда не уходи. Родители сами тебя найдут.

■ Попросить помощи можно только у охранника, продавца или полицейского. Все они одеты в специальную форму. Нельзя подходить к обычным прохожим, даже если они с детьми.

■ Выучите с ребенком его имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон хотя бы одного из родителей.

■ Если незнакомец пытается силой увезти ребенка, он должен громко кричать, вырываться, кусаться и драться. Выучите фразу «я тебя не знаю, я с тобой никуда не пойду».

■ Помогать взрослым могут только взрослые. Если незнакомец просит проводить его куда-то, показать дорогу, помочь донести сумки, научите ребенка вежливо отказывать, а затем уйти в сторону и больше не разговаривать с этим человеком.

■ Придумайте пароль, который будете знать только вы и ребенок. Это не должно быть легко угадываемое слово. В случае экстренной ситуации уйти с незнакомцем можно, только если он назовет пароль.

■ Объясните ребенку, что «свои» люди — это только мама, папа, бабушка, дедушка, сестра/брат. Друзья родителей, тетя/дядя и другие дальние родственники попадают в категорию «чужие». Это значит, что с ними без разрешения родителей никуда уходить нельзя. Все эти правила лучше отработать с ребенком на практике. Идете в торговый центр — подойти к охраннику и скажите ребенку, что этого человека можно попросить о помощи. Находитесь на улице — покажите ближайший магазин или пункт полиции, — рекомендует Дмитрий Второв.

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