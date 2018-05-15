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Выборгские депутаты обсудили готовность детских лагерей
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Выборгские депутаты обсудили готовность детских лагерей 

Ivyborg.ru 2 часа назад
15 мая состоялось заседание комиссии по социальным вопросам совета депутатов МО «Город Выборг», на котором обсуждалась работа по подготовке к летней оздоровительной кампании на территории Выборгского района.
Представитель комитета образования Ольга Генералова рассказала о том, что летом этого года на базе 11 школ и 2-х учреждений дополнительного образования планируется открытие 14 лагерей с дневным пребыванием различной профильной направленности.
На содержание лагерей с дневным пребыванием в этом году из средств местного бюджета выделено около 20 млн рублей.
На период летних каникул в детских оздоровительных лагерях им. Ю. Гагарина, «Спутник», «Зеленый остров», «Волна» будет организовано по 4 смены. На эти цели из средств местного бюджета выделено около 30 млн рублей.
В этом году 144 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут обеспечены бесплатными путевками на отдых в выборгские муниципальные лагеря. Из них — 14 детей-инвалидов с сопровождающими лицами.
Всего этим летом в муниципальных загородных лагерях отдохнут порядка 2000 детей.
Как уже ранее писала редакция ivbg.ru, лагеря Ленинградской области готовы принимать детей. Если же ваш ребенок уже не хочет летом отдыхать, а хочет поработать, то это желание тоже можно реализовать.
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