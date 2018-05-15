Выборгские депутаты обсудили готовность детских лагерей

15 мая состоялось заседание комиссии по социальным вопросам совета депутатов МО «Город Выборг», на котором обсуждалась работа по подготовке к летней оздоровительной кампании на территории Выборгского района.

Представитель комитета образования Ольга Генералова рассказала о том, что летом этого года на базе 11 школ и 2-х учреждений дополнительного образования планируется открытие 14 лагерей с дневным пребыванием различной профильной направленности.

На содержание лагерей с дневным пребыванием в этом году из средств местного бюджета выделено около 20 млн рублей.

На период летних каникул в детских оздоровительных лагерях им. Ю. Гагарина, «Спутник», «Зеленый остров», «Волна» будет организовано по 4 смены. На эти цели из средств местного бюджета выделено около 30 млн рублей.

В этом году 144 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации, будут обеспечены бесплатными путевками на отдых в выборгские муниципальные лагеря. Из них — 14 детей-инвалидов с сопровождающими лицами.

Всего этим летом в муниципальных загородных лагерях отдохнут порядка 2000 детей.

Как уже ранее писала редакция ivbg.ru, лагеря Ленинградской области готовы принимать детей. Если же ваш ребенок уже не хочет летом отдыхать, а хочет поработать, то это желание тоже можно реализовать.