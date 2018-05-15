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Столичные детские площадки проверят на безопасность
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Столичные детские площадки проверят на безопасность 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В настоящее время уже проведены рейды на юго-востоке Москвы, например в районе Щукино и в ТиНАО.
В Москве на безопасность проверят детские площадки. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, руководитель общественного объединения правоохранительной направленности «Безопасная столица» Инна Святенко.
— Площадки вроде бы хороши, но тем не менее уход за ними недостаточный. Например, где-то используются деревянные малые формы, и дети могут получить повреждения, занозы, еще что-то. Есть такие качели, под которыми нет покрытия, и так далее. Поэтому, когда поступило предложение проверить площадки, а в состав проверяющей комиссии включить родителей, которые гуляют на этой площадке, председателей ГБУ «Жилищник», представителей управляющей организации и наших активистов «Безопасной столицы», то это было воспринято очень положительно. Потому что для тех, кто обслуживает эти площадки, важно знать, все ли там в порядке для того, чтобы оперативно устранять недоделки, — рассказала Инна Святенко.
Она отметила, что родители также поддержали эту инициативу и выразили готовность поучаствовать в проверке. Святенко подчеркнула, что проверка будет проведена конструктивно, чтобы детям на площадках было комфортно и безопасно.
В настоящее время уже проведены рейды на юго-востоке Москвы, например в районе Щукино и в ТиНАО.
По результатам проверки будет проведено совещание, на котором подведут итоги рейда. Вдобавок все обнаруженные недочеты будут направлены активистами на портал «Наш город», если обслуживающие компании не устранят их в срок.
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