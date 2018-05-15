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В кукольном театре побывали с экскурсией малыши из Сокола
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В кукольном театре побывали с экскурсией малыши из Сокола 

Управа района Сокол города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Юные жители Сокола в преддверии летних каникул побывали на экскурсии в Театре кукол имени Образцова. Увлекательную поездку совершили учащиеся первого «Б» класса школы № 1252 имени Сервантеса.
— Так сложилось, что именно на конец учебного года выпадает самая «горячая» пора для старшеклассников, — сказали в администрации школы. — Учащиеся же начального отделения находятся совсем в ином режиме. В то время как абитуриенты корпят над учебными пособиями, малыши в предвкушении летних каникул активно посещают московские музеи и театры.
Как уточнили в образовательном учреждении, выездные экскурсии проходят во всей параллели первых классов. (ео)
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