В кукольном театре побывали с экскурсией малыши из Сокола

Юные жители Сокола в преддверии летних каникул побывали на экскурсии в Театре кукол имени Образцова. Увлекательную поездку совершили учащиеся первого «Б» класса школы № 1252 имени Сервантеса.

— Так сложилось, что именно на конец учебного года выпадает самая «горячая» пора для старшеклассников, — сказали в администрации школы. — Учащиеся же начального отделения находятся совсем в ином режиме. В то время как абитуриенты корпят над учебными пособиями, малыши в предвкушении летних каникул активно посещают московские музеи и театры.

Как уточнили в образовательном учреждении, выездные экскурсии проходят во всей параллели первых классов. (ео)