Педиатры выступили против поста для детей в Рамадан

Врачи просят мусульман давать своим детям хотя бы питье. В течение ближайшего месяца для мусульман действуют строгие правила, запрещающие прием пищи и питья в светлое время суток. С периода полового созревания такие правила распространяются и на детей. С этим не согласны в немецком Федеральном профсоюзе детских и подростковых врачей — сообщает МедикФорум. Врачи опасаются, что родители станут принуждать к посту также детей, еще не достигших зрелости. Медики считают, что такой режим питания наносит вред здоровью детей и подростков, в особенности, если речь идет об отказе от питья. В Германии, где сегодня живет много мусульман, врачам и учителям приходится нередко видеть детей из исламских семей, изнуренных постом, страдающих из-за него головными болями и болями в животе. Об этом сообщает президент профсоюза Томас Фишбах.