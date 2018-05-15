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Педиатры выступили против поста для детей в Рамадан
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Педиатры выступили против поста для детей в Рамадан 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Врачи просят мусульман давать своим детям хотя бы питье. В течение ближайшего месяца для мусульман действуют строгие правила, запрещающие прием пищи и питья в светлое время суток. С периода полового созревания такие правила распространяются и на детей. С этим не согласны в немецком Федеральном профсоюзе детских и подростковых врачей — сообщает МедикФорум. Врачи опасаются, что родители станут принуждать к посту также детей, еще не достигших зрелости. Медики считают, что такой режим питания наносит вред здоровью детей и подростков, в особенности, если речь идет об отказе от питья. В Германии, где сегодня живет много мусульман, врачам и учителям приходится нередко видеть детей из исламских семей, изнуренных постом, страдающих из-за него головными болями и болями в животе. Об этом сообщает президент профсоюза Томас Фишбах.
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