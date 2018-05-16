Какие ситуации приводят к травмам челюстей и зубов у детей

СодержаниеТравмы ЧЛО у детей: клиническое разнообразиеТравмы у детей: неожиданные моментыТравмы у детей: статистические данныеОсновные причины травм у детейСамые частые виды травм и первая помощьТравмы мягких тканейТравмы зубовПереломы челюстейПоследствия травм челюстно-лицевой областиПрофилактика травм

Травма челюстно-лицевой области — собирательный термин, означающий нарушение целостности, функции определенного органа или области. В детской практике стоматолога травмы челюстно-лицевой области занимают около 30-40% всех обращений. Анализируя научные данные, удается выделить основные причины их возникновения, предрасполагающие факторы и возраст, когда дети находятся в особой опасности. О травмах челюстно-лицевой области, причинах их появления и первой помощи расскажет MedAboutMe.

Травмы ЧЛО у детей: клиническое разнообразие

Если рассматривать все возможные травмы челюстно-лицевой области (ЧЛО) у детей, то их условно можно разделить на несколько групп:

травмы мягких тканей: ушибы, кровоподтеки, ожоги, разрывы, порезы; травмы зубов: сколы эмали в различных пределах, вывихи зубов, переломы; травмы челюстей: вывихи, переломы; травмы височно-нижнечелюстного сустава: вывих, перелом и др.

Иногда у детей можно наблюдать сочетанную травму. Каждая из вышеперечисленных травм имеет основные провоцирующие и предрасполагающие факторы, о которых мы и поговорим.

Травмы у детей: неожиданные моменты

Лечение травм челюстно-лицевой области — процесс сложный, всегда связанный со многими трудностями. Во-первых, лечение травм, особенно сложных и сочетанных, — большой стресс для ребенка и родителей. Но для стоматологов это обыденность, потому не стоит винить врача в «холодности». Стоматологам, занимающимся лечением травм челюстно-лицевой области, по статусу положено сохранять «холодную голову».

Во-вторых, у страха зачастую глаза велики. Напуганные родители могут неадекватно воспринимать сложившуюся ситуацию. Нередко при оказании первой помощи и последующем лечении детей стоматологи просят удалиться из кабинета. Обосновано это множеством факторов. Если это операционная, то необходимо соблюдать стерильные условия, если же речь идет о лечении в амбулаторных условиях, то эмоциональное состояние родителей может мешать доктору выполнять лечебные манипуляции.

В-третьих, у врача будет возможность побеседовать с ребенком, как говорится, «тет-а-тет», и выяснить, при каких обстоятельствах была получена травма. Родители должны понимать, что при получении серьезных травм ЧЛО стоматологи сообщают о случившемся в правоохранительные органы . Даже если это школьная драка. Главная задача стоматолога не только оказать первую помощь и вылечить, но выяснить причину травмы. Домашнее насилие все же порой случается, пусть даже эта правда оказывается неудобной для родителей.

Родители должны адекватно реагировать на вопросы стоматолога о причинах полученной травмы, и при каких обстоятельствах это произошло.

Вопреки распространенному мнению, насилие и жестокое обращение с ребенком встречается и во вполне благополучных семьях, с достатком и хорошей репутации в обществе. Иногда один из родителей даже не подозревает о происходящем в семье и конкретно с ребенком.

Жестокое обращение по отношению к детям определяется как действие или бездействие по уходу за ребенком, что приводит к физическому, психическому или эмоциональному страданию и отсутствию возможности реализовать свой потенциал.

Истинные цифры беспризорности и жестокого обращения с детьми неизвестны. Поэтому, если родители или опекуны регулярно обращаются за медицинской помощью по причине травм у детей, врачи принимают соответствующие меры — передают данные в правоохранительные органы.

Вызывать подозрения может несоответствие причин полученной травмы и рассказа родителей. Врачи после исследования и осмотра ребенка могут сказать о том, говорят родители правду или нет.

За границей настороженность врачей в отношении определения домашнего насилия на высоком уровне, в России, к сожалению, многие случаи домашнего насилия и жесткого обращения с детьми спускают на тормозах.

Травмы у детей: статистические данные

В клинической практике детских стоматологов принято отдельно говорить о травмах молочного и постоянного прикуса. Различные травмы молочного прикуса встречаются у 11-30% детей, причем все эти случаи составляют около 20% травм детей дошкольного возраста.

Если говорить о постоянном прикусе, то в возрасте до 14 лет травмы регистрируются у 22% маленьких пациентов. Существует и закономерность: мальчики в 2 раза чаще подвержены травмам, чем девочки.

Пик регистрации травм приходится на 2 возрастных периода: 2-4 года и 8-10 лет.

Чаще всего регистрируются травмы зубов — вывихи и переломы центральных резцов независимо от вида прикуса (молочного или постоянного). Но если говорить о последствиях ДТП или спортивных травмах, то здесь сложно проследить какие-либо закономерности.

Основные причины травм у детей

Существуют наглядные статические данные, которые указывают основные причины травм челюстно-лицевой области. Эти данные были получены Королевской Детской Больницей Мельбурна.

Как видно из таблицы, большинство травм ЧЛО связаны с падениями, активными играми и профессиональным занятием спортом. В каждой возрастной группе детей можно проследить свой предрасполагающий фактор, который может оказаться фатальным.

Кроме статистических данных и стечения жизненных обстоятельств стоматологами выделяются и иные предрасполагающие факторы для формирования травм:

отсутствие контроля за действиями ребенка, безнадзорность; пренебрежение правилами и техникой безопасности: в открытом доступе имеются бытовые яды, отсутствует положенная экипировка при занятиях спортом и многое другое; родители не научили ребенка чувству опасности и умению отдавать отчет в своих действиях и их последствиях.

Отдельно стоматологи говорят о таких предрасполагающих факторах, как патологии прикуса. Все аномалии прикуса имеют обширную классификацию, но чаще стоматологи пользуются классификацией Энгля. Так, при смыкании челюстей по II классу I подклассу нижние резцы значительно выдвинуты вперед.

Протрузия резцов, расположение их кпереди от зубного ряда может быть выражена различно: если она составляет 3-6 мм, то риски получения травм увеличиваются вдвое в сравнении с протрузией, которая составляет 0-3 мм. Если протрузия более 6 мм, то риски развития травм возрастают в 3 раза.

Самые частые виды травм и первая помощь

Анализируя статистические данные причин возникновения травм ЧЛО, необходимо остановиться на том, что каждая из причин, может спровоцировать различные последствия. Например, падения могут стать причиной ссадин, ушибов мягких тканей, а также переломов и вывихов зубов, и даже переломов челюстей.

В любом случае родители должны уметь распознать состояние малыша и оказать первую помощь.

Травмы мягких тканей

Обычно представлены ссадинами, разрывами слизистых оболочек, уздечек полости рта и губ. Симптомы травм — сильный и резкий крик ребенка, кровотечение, нарастающий отек, сильная боль. В качестве первой помощи родители должны успокоить малыша, промыть раны и направиться в ближайший травмпункт или хирургический кабинет стоматолога. При сочетанных травмах может понадобиться направление в стационар челюстно-лицевой хирургии.

Лечение будет зависеть от состояния малыша и данных исследований. Обычно это первичная хирургическая обработка, обезболивание, исключение осложнений и дальнейшее наблюдение за ребенком.

Травмы зубов

Травмы зубов представлены ушибами и сколами в пределах эмали, дентина или же с затрагиванием пульпы. А также вывихами различных типов:

полный — полная потеря зуба, когда происходит его удаление в результате травмы вместе с корнем; неполный — поворот вокруг оси; вколоченный — когда зуб уходит в толщу челюсти, «задвигаясь» внутрь.

Симптомы всех травм зубов заметны невооруженным глазом даже непрофессионалу, так как нарушается целостность зуба. Ребенок испытывает сильную боль, открывается кровотечение, нарастает отек. Травмы зубов сопровождаются повреждениями мягких тканей.

Первая помощь: оценить состояние ребенка, убедиться, что в дыхательных путях нет инородных предметов, ни в коем случае не пытаться самостоятельно поставить зуб на место. Найти выбитый зуб или его части и как можно скорее попасть на прием к врачу. Родители должны помнить, что полностью вывихнутые зубы удается реимплантировать — поставить на место, и они приживаются. Осколки зубов также могут использоваться при последующей реставрации зубов.

Объем лечения определяется стоматологом исходя из состояния ребенка и конкретной клинической картины. Возможно, что лечение продлится не один месяц.

Переломы челюстей

К счастью, переломы челюстей в детской практике регистрируются нечасто, а причины сводятся к серьезным травмирующим ситуациям, например, ДТП, реже массовые и очень жестокие драки. Если рассматривать статистические данные, то переломы челюстей занимают лишь 5% от всех видов переломов челюстно-лицевой области.

Но как раз именно эти виды травм самые сложные в плане лечения и дальнейших прогнозов. Нередко переломы челюстей сочетаются с другими опасными патологиями и могут даже угрожать здоровью и жизни маленького пациента.

Симптомы и проявления переломов челюстей обширны и разнообразны. Но при травмах головы и ЧЛО области в первую очередь, родители должны внимательно отслеживать состояние ребенка: были ли эпизоды нарушения и потери сознания, когда возникли, имеются ли еще какие-то тревожные симптомы и признаки. При получении таких травм необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Лечение переломов челюстей проходит в стационаре, где врачи смогут адекватно оценить состояние малыша, исключить опасные состояния и при осложнениях оказать нужную помощь.

Если анализировать причины травм, которые могут лечить в условиях поликлиники, то чаще это катание на скейте, роликах и активные физические игры. Проще говоря, все полученные травмы можно причислить к спортивным.

Снизить процент травматизации можно, соблюдая элементарные правила безопасности: подстраховка ребенка во время занятий спортом, полная экипировка, выбор безопасных маршрутов, беседы с ребенком о возможных последствиях. Родители должны научить ребенка оберегать собственное здоровье и заботиться о своей безопасности.

Последствия травм челюстно-лицевой области

Лечение травм челюстно-лицевой области осложняется несколькими факторами: некоторые травмы несут прямую угрозу для здоровья и жизни ребенка, также влияют текущие процессы роста и формирования прикуса, которые осложняют лечение и дальнейшие прогнозы. Во время получения и в ходе лечения травм молочных зубов могут затрагиваться зачатки постоянных, что в итоге повлияет на их прорезывание и состояние.

Иногда травмы челюстно-лицевой области могут оказаться причиной отдаленного развития патологий прикуса, нарушений речи и даже сказаться на внешнем виде ребенка. При серьезных и сочетанных травмах ребенок может стать инвалидом.

Профилактика травм

Особое место в профилактике детского травматизма играет воспитание, педагогический контроль и дисциплина. Где подстелить соломки — никогда не угадаешь. Но при соблюдении элементарных правил безопасности можно значительно сократить риски травм и сделать их менее фатальными.

В младшем возрасте, когда дети проявляют первую активность и начинают усиленно познавать мир, необходимо позаботится о безопасности малыша: закрыть острые углы, полки, ящики, лестницы. Когда малыш учится ходить — подстраховывать.

Вся бытовая химия, лекарства и косметика должны находиться вне пределов доступности ребенка.

При прогулках на улице, при занятии спортом необходимо позаботиться о полной экипировке. Перевозка детей в автомобилях разрешается только при использовании специального удерживающего устройства.

Все правила безопасности буквально написаны кровью. Профилактика травм челюстно-лицевой области — целый комплекс мер, которые необходимо соблюдать не от случая к случаю, а постоянно!

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