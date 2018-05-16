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В Приморье ребенка-инвалида после операции не пустили в самолет
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В Приморье ребенка-инвалида после операции не пустили в самолет 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сотрудники авиакомпании объяснили это якобы тем, что ребенок занял бы «много места» в салоне.
В Приморье несовершеннолетнего ребенка-инвалида первой группы не пустили на борт авиакомпании Utair, направлявшийся в Москву. Инцидент произошел в аэропорту Кургана, сообщает Vlad News.
Сотрудники перевозчика, как отмечается в публикации, объяснили свои действия по отношению к ребенку, который, к слову, только перенес операцию, тем, что он занял бы «много места» в салоне.
После того, как отец мальчика обратился в Фонд социального страхования и международную общественную организацию инвалидов «Ковчег», а в Сети разгорелся скандал, перелет ребенку организовали.
В Utair прокомментировали обвинения в свой адрес, указав, что условия для перевозки ребенка «можно было обеспечить сразу», пишет «360».
«Для этого в билете всего лишь требовалось указать, что требуется специальная поддержка для пассажира», — сказал представитель авиакомпании.
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