В Приморье ребенка-инвалида после операции не пустили в самолет

Сотрудники авиакомпании объяснили это якобы тем, что ребенок занял бы «много места» в салоне.

В Приморье несовершеннолетнего ребенка-инвалида первой группы не пустили на борт авиакомпании Utair , направлявшийся в Москву. Инцидент произошел в аэропорту Кургана, сообщает Vlad News.

Сотрудники перевозчика, как отмечается в публикации, объяснили свои действия по отношению к ребенку, который, к слову, только перенес операцию, тем, что он занял бы «много места» в салоне.

После того, как отец мальчика обратился в Фонд социального страхования и международную общественную организацию инвалидов «Ковчег», а в Сети разгорелся скандал, перелет ребенку организовали.

В Utair прокомментировали обвинения в свой адрес, указав, что условия для перевозки ребенка «можно было обеспечить сразу», пишет «360».

«Для этого в билете всего лишь требовалось указать, что требуется специальная поддержка для пассажира», — сказал представитель авиакомпании.