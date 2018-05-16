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Где в Приангарье отдохнуть летом ребенку с ограниченными возможностями?
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Где в Приангарье отдохнуть летом ребенку с ограниченными возможностями? 

АиФ Иркутск 4 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
В 2018 году в Иркутской области впервые при коррекционных школах будут организованы летние лагеря дневного пребывания, которые смогут посещать дети с ограниченными возможностями и инвалидностью. Об этом сообщила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.
Лагеря будут организованы при специальных школах №1 и №4 Иркутска, специальных (коррекционных) школах № 2 Ангарска, № 3 Тулуна и Бодайбо. В общей сложности площадки примут 180 ребят. На эти цели из областного бюджета выделено около 2 млн рублей.
Списки детей, которые будут отдыхать летом на площадках дневного пребывания уже сформирован. Определены сроки работы, медицинского осмотра, поставок продуктов питания. Кроме того, до конца мая 2018 года во всех образовательных организациях будет проведена неделя безопасности «Мое безопасное лето», в рамках которой дети будут ознакомлены с правилами безопасного поведения на водных объектах, правилами дорожного движения, пожарной безопасности, общей безопасности жизнедеятельности, поведения в лесу и в туристических походах. Также предусмотрено проведение отработки с отдыхающими детьми навыков безопасного поведения и тренировок с персоналом в случае чрезвычайной ситуации и пожаров.
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