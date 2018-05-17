В Иркутске прошла выставка-форум «Мир семьи. Страна детства»

С 15 по 17 мая в Сибэкспоцентре прошла выставка-форум «Мир семьи. Страна детства». На ней побывали порядка 5 тысяч посетителей. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» сообщили в пресс-службе Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

Целями ежегодной выставки являются: пропаганда ответственного родительства, укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

Выставка объединила под одной крышей людей, которые знают о детстве всё, которые заняты важным и ответственным, сложным и в то же время приятным занятием — воспитанием детей. На площадке форума более опытные в этом деле делились своими знаниями и умениями с молодыми. Со всей области в Иркутск съехались учреждения образования, культуры, здравоохранения и социальной защиты населения. Всего в этом году представили себя 73 организации. Так же участниками выставки были многодетные и приёмные семьи.

В первый выставочный день наградили победителей ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» по трём номинациям: «Молодая семья», «Многодетная семья» и «Приёмная семья».

На протяжении трёх дней в стенах Сибэкспоцентра посетителей ожидала насыщенная программа, интересные экспозиции, много полезной и практической информации. Прошли круглые столы, тренинги, интерактивные игры, множество различных мастер-классов, направленных на развитие творческого начала и воображения у детей.

На выставке впервые прошёл форум молодых специалистов, работников сферы социальной защиты. Для них были организованы тренинги и лекции.

Эти три дня показали, что выставка нужна людям, в первую очередь для того, чтобы обменяться опытом в воспитании детей.