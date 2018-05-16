Чем заняться с детьми в Берлине летом

Жительница Берлина и наш колумнист Елена Сайт составила небольшой, но очень полезный путеводитель для родителей, которые собираются в Берлин с детьми этим летом.

Самая большая детская площадка Берлина

Берлинские детские площадки — это нечто особенное. Основные материалы тут — дерево, металл. Пластик встречается совсем редко. Площадки могут быть оформлены в каком-то определенном стиле: ведьмы, принцессы, Белоснежка и 7 гномов, Финдус и Петсон, самолеты и поезда. Почти все площадки покрыты песком, и немецкие дети с мая по сентябрь бегают по ним босиком.

На многих площадках есть водяные насосы, водокачки. А в пасти какого-то сказочного персонажа может скрываться маленький фонтанчик, который включается летом. На тех площадках, где есть вода, не удивляйтесь голым детям самого разного возраста. А самая большая детская площадка в городе находится в парке Buschkrug. Она поделена на несколько зон: большая площадка для малышей (чистый песок, домики, горки, качели), водяная площадка и площадка для детей постарше. На траве можно устраивать пикники.

Семьи приезжают сюда на целый день — с палатками, складными столами и стульями. Вокруг площадки в тени деревьев ассортимент самых разных конструкций и построек для балансирования, есть также троллей и небольшой скалодром.

Park am Buschkrug на Buschkrug Allee (Buschkrugallee 10912359 Берлин).

бесплатно

Музей Legoland

Если ваш ребенок — фанат Лего (а согласно статистике, большинство детей от 5 до 15 лет увлекаются Лего), то избежать посещения Лего Ленда не получится. Даже если ребенок не любит Лего (а вообще — есть такие дети?), этот музей все равно стоит посетить. Лего Ленд любят не только туристы, но и берлинцы. Моя знакомая немка была там с детьми 4 (!) раза. Поэтому будьте готовы отстоять очередь на вход даже в будний день. А во время школьных каникул в очереди можно простоять час и даже больше. Но сотрудники музея делают все, чтобы скрасить ожидание — например, раздают детям в очереди конфеты.

Внутри музея дети получают карточку, в которой перечислены все станции Лего Ленда: Берлин в миниатюре (построенный, конечно, из деталек Лего), поезд по подземелью, карусель волшебников Хогвартса, мастер-класс по изготовлению поделок, фабрика, на которой дети могут сами сделать деталь Лего и забрать ее домой, «Лего Кафе», где малыши готовят для родителей лего-пирожные, вибрирующий стенд, на котором можно проверить на прочность свою поделку, лазерный лабиринт и в конце — 4D-фильм с эффектом снега и урагана. На каждой станции ребенок ставит печать в соответствующее окошечко своей карты — чтобы не запутаться и ничего не пропустить.

В музее есть кафе и бесплатный детский лабиринт с шариками. Рекомендация на сайте музея — для детей от 3 до 10 лет.

Билет в этот музей стоит недешево, но можно сэкономить:

В детских наборах «Хэппи Мил» из берлинского Макдональдса часто попадаются купоны на скидку в Лего Ленд.

С 10:00 до 12:00 вход в музей стоит дешевле, чем в другое время.

Детям до 3-х лет вход бесплатный.

В день рождения ребенка билет на сайте музея можно заказать с хорошей скидкой.

Заказывать на сайте билет дешевле, чем покупать на входе в музей.

Potsdamer Str. 4, 10785 Berlin, +49 30 3010400.

10:00 — 19:00 экономный билет — 11 евро, супер-билет — 14 евро (проход без очереди).

Детский музей «Лабиринт»

Еще один музей, который, вне сомнения, стоит посетить в Берлине. Это место называется музеем, хотя от классического музея в «Лабиринте» почти ничего нет. Тут нет экспонатов, которые нельзя трогать руками, нет какой-то постоянной экспозиции.

Наоборот — все, что есть в «Лабиринте», можно и нужно трогать, изучать, играть. Это такое пространство для детей, в котором они могут заниматься всем, чем захотят. На первом этаже можно покататься на самокатах, машинках-каталках, скейтах, инвалидных креслах и даже в баках для мусора на колесиках! И поиграть в прятки в доме-лабиринте.

На втором этаже дети могут рисовать, играть в Лего, ломать голову над головоломками, прятаться в шалашах, переодеваться, строить крепость из мягких блоков (маленьким строителям выдают даже каски и жилеточки).

Идеально для детей от 2 до 13 лет. О родителях в «Лабиринте» тоже подумали. Для них есть огромный балкон с лавками, на котором можно работать, читать и даже подремать (подушки прилагаются).

В музее есть кафе, но на балконе можно перекусывать принесенной с собой едой. Летом во дворике музея аниматоры проводят спортивные соревнования и мастер-классы для детей.

Проверьте чистоту и отсутствие дырок на носках, в «Лабиринте» всем нужно будет снять обувь.

Osloer Str. 12, + 49 30 800 93 11-50, сайт

семейный билет (2 взрослых + 4 ребенка) — 19 евро.

Tempelhofer Feld

Отдельная летняя тема в Берлине — это пикники и гриль. Ну очень любят немцы это дело! В хороший солнечный денек каждый квадратный метр в парках занят компанией с пледом для пикника.

И одно из самых лучших мест Берлина для пикника и гриля — Tempelhofer Feld. Это одно из самых крупных открытых пространств в мире (355 гектар). Раньше на этом месте был военный аэропорт, который в 2008 году закрыли и сделали из бывшего взлетного поля огромный парк, который подарили жителям города.

Сейчас тут можно кататься на скейтах, велосипедах, роликах, запускать воздушных змеев, устраивать пикники и грилить (в специальной гриль-зоне)

Tempelhofer Damm, 12101, сайт

бесплатно

Зоопарк ZOO

В Берлине два зоопарка, но если выбирать, в какой вам сходить этим летом, выберите ZOO. Потому что именно в этом зоопарке гостит пара панд из Китая — Jiao Qing (Мечтатель) и Meng Meng (Дорогуша). Это единственный зоопарк в Германии, в котором можно увидеть панд. Они прибыли в берлинский зоопарк в 2017 году и пробудут тут 15 лет, после чего вернуться в Китай. Ну и кроме панд в зоопарке есть, конечно, на что посмотреть. Животные, птицы, рептилии, огромный аквариум. И знаменитая игровая площадка, на которой дети могут пропасть на несколько часов. Кстати, площадка поделена на 2 части — для детей постарше есть часть с веревочными лазилками, крутыми горками и батутами. Очень удобно.

Zoo Berlin, Hardenbergplatz 8, 10787 Berlin, +49 30 25401-0, сайт

взрослый билет — 15,5 евро, детский — 8 евро (дети до 4-х лет — бесплатно), студенты, школьники, инвалиды, пенсионеры — 10,5 евро. Семейный билет (2 родителей + 2 детей) — 41 евро.

Сад Britzer Garten

Один из самых знаменитых парков Берлина. Весной и летом в нем просто неприлично красиво. Сад настолько огромный, что по нему даже ходит паровоз (за отдельную плату). Тут вас ждут 19 гектаров красоты: цветочные клумбы, прудики и озеро с лебедями, кафе, рестораны, детские площадки (одна — с водой), лес, лужайки со стульями и шезлонгами.

Внимание! По парку нельзя ездить на велосипедах, скейтах, роликах и самокатах. Разрешены только детские и инвалидные коляски.

Sangerhauser Weg 1, 12349, +49 (0) 030 — 700906-0, сайт

взрослый — 3 евро, детский — 1,5 евро

Самые актуальные и активные русскоязычные группы берлинцев в Фейсбуке:

«Русскоязычные родители Берлина»

Тут можно спросить обо всем, что волнует каждую маму перед поездкой в другую страну. Хорошая дружелюбная атмосфера, активные участники. Еще тут часто публикуются ссылки на различные мероприятия для детей. Группа будет полезна тем, кто приезжает в Берлин часто.

«Советы. Контакты. Берлин»

Здесь можно найти рекомендации кафе, врачей, аниматоров, бебиситтеров, магазинов и всего, что нужно для жизни. Кстати, бебиситтер в Берлине стоит в среднем около 10 евро в час.

«Берлинцы и Берлинки»

Здесь можно задать любой вопрос про Берлин, даже самый неожиданный. У администраторов и обитателей этой группы хорошее чувство юмора.

Бонус:

Сайт «Детский Берлин»

Блог берлинской мамы, в котором регулярно обновляется информация о детских площадках, парках, семейных мероприятиях. Есть путеводитель по отдельным районам.