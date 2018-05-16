Кто, когда и как определяет группу здоровья у ребенка

С момента рождения малыша его здоровье становится ключевым вопросом, который более всего вызывает тревогу у родителей и требует постоянного взаимодействия с различными медицинскими службами. В нашей стране была сформирована система охраны материнства и младенчества с последующим развитием уникальной педиатрической системы, в основе которой заложена профилактика.

Но как же стало возможным реализовать не только наблюдение, но и помощь каждому малышу в зависимости от состояния его здоровья? Для возможности такого дифференцированного подхода с 1970-х годов были сформированы основные принципы выделения групп здоровья, которые не утратили своей значимости и в современном здравоохранении.

Елена Викторовна Павлюкова, педиатр (стаж работы 12 лет), к. м. н., рассказала «Летидору», что такое группа здоровья и в зависимости от каких показателей ее присваивают ребенку.

Группа здоровья— условное обозначение, характеризующее состояние здоровья малыша на основании профилактических осмотров, обследований, результатов анализов.

Благодаря информации о группе здоровья, создается определенный алгоритм проведения диспансеризации для каждого ребенка.

Диспансеризация— это контроль уровня развития и состояния здоровья детей в динамике. Ее цель — ранняя диагностика различных патологий (заболеваний), проведение оздоровительных мероприятий, обеспечение условий, необходимых для полноценного развития ребенка.

С 1 января 2018 года начал действовать новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, который регламентируется Приказом Минздрава РФ № 514н от 2017 г.

Группа здоровья не является диагнозом.

Она лишь отражает состояние здоровья малыша на текущий возрастной период по результатам профилактических осмотров детей с 3 до 17 лет включительно.

На протяжении жизни ребенка группа здоровья может меняться как в сторону улучшения (при компенсации нарушений развития), так и в сторону ухудшения. Последнее чаще всего происходит при выявлении ранее скрытых пороков развития, отсроченных проявлений тяжелых перинатальных патологий, связанных с внутриутробными инфекциями или гипоксией.

Характеристика групп здоровья

Группа здоровья определяется преимущественно на основании информации материнского анамнеза, особенностей течения беременности и родов, уровня физического и психомоторного развития, сопутствующих функциональных состояний органов и систем малыша.

I группа:полностью здоровые дети, не имеющие патологий. Психическое и физическое здоровье соответствует общепринятым.

Частота осмотров:на 1-м месяце — три врачебных патронажа, с 1-го месяца до одного года — ежемесячные осмотры педиатра.

Рекомендации:эти дети нуждаются в рекомендациях оздоровительно-воспитательного и профилактического характера (вопросы вскармливания, прививок, режима дня, закаливания).

II А группа:практически здоровые дети, имеющие отягощенный анамнез.

II Б группа:присутствуют некоторые отклонения в состоянии здоровья.

Частота осмотров:осмотр педиатра и узких специалистов в зависимости от характера и степени выраженности отклонений в состоянии здоровья.

Рекомендации:у детей групп риска (II A и II Б), помимо рекомендаций воспитательного характера, есть потребность в программе специальных оздоровительных, диагностических, а иногда и лечебных мероприятий (щадящий режим, индивидуальные схемы вскармливания, индивидуализированные алгоритмы физического воспитания, закаливания, вакцинации).

III группа: дети с хроническими заболеваниями или врожденной патологией, находящиеся в компенсированном состоянии.

IV группа:дети с хроническими заболеваниями или врожденными пороками развития в субкомпенсированном (стадия заболевания, при котором симптомы постепенно нарастают, — прим. ред.) состоянии, частыми обострениями и рецидивами основного заболевания с нарушением общего состояния здоровья.

V группа:дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, тяжелыми врожденными пороками развития, находящиеся в декомпенсированном состоянии.

Частота осмотров для III, IV и V групп:дети со стойкими и выраженными нарушениями здоровья и развития, и особенно дети инвалиды (III, IV, V группы здоровья — дети, находящиеся на диспансерном учете по форме № 030/У), требуют особой заботы и индивидуального подхода, как в определении кратности осмотров, так и в организации процесса диспансеризации.

Рекомендации:дети III-V групп здоровья нуждаются в специальных оздоровительных и профилактических мероприятиях, в систематическом лечении, а в некоторых случаях может быть показано пребывание ребенка в специализированном учреждении системы социального обеспечения. Также могут возникнуть проблемы при поступлении в специализированные образовательные учреждения в связи с повышенным уровнем нагрузок в них.

Когда начинаются первые осмотры

В родильном доме или перинатальном центре неонатолог после оценки состояния ребенка, проведений необходимых исследований присваивает ему определенную группу здоровья и при отсутствии противопоказаний проводит вакцинацию. На 3-5 сутки новорожденные дети I, II A и частично II Б групп выписываются домой, а недоношенные и малыши с выявленными отклонениями в состоянии здоровья, требующие специализированной медицинской помощи, переводятся в стационар.

При этом первую необходимую информацию для определения первого алгоритма диспансеризации содержит обменная карта, которую передают в детскую поликлинику.

Там указаны антропометрические данные (рост, вес), оценка по шкале Апгар, диагноз, сведения о вакцинации и скрининге на ряд наследственных заболеваний (фенилкетонурия, галактоземия, адреногенитальный синдром, гипотиреоз, муковисцидоз).

С первых дней пребывания малыша дома и осуществления патронажа медицинской сестрой в поликлинике заводится медицинская карта, в которой фиксируются все особенности его здоровья и развития.

В дальнейшем медицинские осмотры несовершеннолетних проводятся как профилактические у разных специалистов в установленные возрастные периоды. Они помогают выявить заболевания, факторы риска их развития, определения групп здоровья и выработки рекомендаций.

Теперь, согласно приказу Минздрава РФ № 514н от 2017 г., перед приемом в детский сад необходимости в прохождении специального медицинского осмотра у медицинской комиссии нет.

Достаточно предъявить результаты предшествующего ежегодного профилактического осмотра.

На основании заключений всех специалистов, осмотра ребенка и интерпретации полученных результатов анализов педиатр определяет группу здоровья малыша. Однако форма первичной документации 026/у сохраняется как в ДДУ, так и в школах как основной документ, содержащий полную информацию о состоянии здоровья ребенка в динамике.

На основании группы здоровья может быть рекомендовано профильное образовательное учреждение, соответствующее по специализации выявленному заболеванию.

Занятия физкультурой у детей из разных групп здоровья

После определения групп здоровья формируются медицинские группы для детей разного возраста. Это необходимо для определения режима занятий физической культурой в соответствии с состоянием здоровья.

Правильное распределение детей по медицинским группам для занятий физкультурой является важной частью работы врача педиатра и учителя физкультуры.

Основная группа:здоровые дети I и II групп здоровья.

Что разрешено:занятия физической культурой в полном объеме. Сдача норм ГТО. Занятия в спортивных секциях с участием в соревнованиях, туристических походах. Занятия в ДЮСШ и ДЮКФП.

Подготовительная группа:дети II группы здоровья с функциональными нарушениями здоровья.

Что разрешено:занятия физической культурой согласно программе, исключая некоторый ряд упражнений. Сдача норм ГТО, обычных нормативов. Занятия в спортивных секциях с разрешения специалиста узкого профиля в соответствии с патологией.

Специальная (подгруппа А):дети с III группой здоровья.

Что разрешено:занятия ЛФК согласно специально разработанной программе. Занятия отдельными видами школьной программы с обязательным снижением нормативов.

Специальная (подгруппа Б):дети с IV группой здоровья.

Что разрешено:занятия ЛФК по комплексной специальной программе, разработанной специалистом. Данная группа определяется решением врачебной комиссии на определенный срок, с необходимостью повторного прохождения комиссии и обследованием ребенка в дальнейшем.

Стоит учитывать, что участие в соревнованиях, занятия в спортивных секциях детям из специальной группы запрещены.

Таким образом, группы здоровья непосредственно связаны с медицинскими группами. Это очень эффективный подход, который обеспечивает комплексное наблюдение за полноценным развитием детей до 17 лет.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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