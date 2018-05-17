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А. Хрипун: Более 90% москвичей удовлетворены работой городских поликлиник
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А. Хрипун: Более 90% москвичей удовлетворены работой городских поликлиник 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Более 90% москвичей, посетивших городские поликлиники в 2017 г., были удовлетворены их работой. Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун на круглом столе в Общественной палате Москвы.
«Каждый москвич, который приходит в московскую поликлинику на прием к специалисту, по результатам этого приема получает электронное письмо, если он зарегистрирован на портале госуслуг и имеет электронный адрес. Таких только за 2017 г. писем было направлено более 4 млн, примерно 15% людей отвечает на них. Это огромная выборка: там есть несколько вариантов ответа, и в этой выборке 92% москвичей удовлетворены в целом», — сказал А. Хрипун.
Также он напомнил о способах самостоятельной записи пациента на прием к врачу. «Есть возможность во время самого приема осуществить запись на прием к другому специалисту в режиме „врач-врач“, есть электронное расписание, возможность планировать прием или же диагностическое исследование», — добавил А. Хрипун.
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