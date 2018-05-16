Более 5 тыс. детей прикрепили к поликлиникам через новый онлайн‑сервис в Москве

К поликлиникам Москвы прикрепили более 5 тысяч детей через новый онлайн-сервис, который заработал пять месяцев назад, чтобы воспользоваться данной услугой необходимо иметь оформленный в столице полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и свидетельство о рождении, сообщается на официальном сайте мэра города.

«За пять месяцев работы нового онлайн-сервиса на портале mos.ru к поликлиникам прикрепили более пяти тысяч детей. Электронная услуга была запущена в начале декабря прошлого года. Она позволяет родителям прикрепить ребенка к медучреждению не выходя из дома. Все необходимые документы они могут передать в электронном виде. Услуга предоставляется на mos.ru, на прикрепление отводится три рабочих дня», — говорится в сообщении.

На сайте отмечается, что раньше родителям приходилось посещать медучреждение с документами, чтобы написать заявление.

«Новые возможности для онлайн-прикрепления юных москвичей к поликлиникам сильно облегчают задачу родителям, а сами медработники тратят меньше времени на разбор письменных заявлений, все происходит автоматизировано. Мы стремимся сделать наши поликлиники более пациентоориентированными, в частности за счет активной информатизации столичной медицины, которая возможна благодаря активному сотрудничеству с департаментом информационных технологий», — сказал руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун

Прикрепить к детской поликлинике можно ребенка или подростка не старше 18 лет, проживающего в Москве. Для этого необходимы оформленный в столице полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и свидетельство о рождении.

Для того чтобы сделать это онлайн, родителям нужно предварительно подтвердить данные ребенка в Управлении ЗАГС города Москвы. Для этого следует войти в личный кабинет (раздел «Мои данные») и в блоке «Дети» ввести информацию о ребенке — фамилию, имя и отчество, дату рождения, пол, серию и номер свидетельства о рождении. Онлайн-проверка занимает не более одного дня. В случае успешной проверки предоставленной информации пользователь может подать заявку на прикрепление.

Услугу онлайн-прикрепления ребенка к поликлинике жители Москвы уже оценили и в проекте «Активный гражданин» (раздел «Городские новинки»). Сервису поставили оценки более 131 тысячи человек, из которых почти 87% оценили его на отлично.

С декабря 2015 года на mos.ru можно прикрепиться к взрослой поликлинике. Это могут сделать жители Москвы старше 18 лет.

Сегодня большинство медицинских услуг можно получить в режиме онлайн. Так, в декабре прошлого года на портале mos.ru обновили услугу «Запись к врачу». У сервиса изменился интерфейс, а также появились три новые функции — просмотр действующих и архивных рецептов, добавление врача в категорию «Избранное» и планирование визита в поликлинику с пометкой в календаре.