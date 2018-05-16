Более 5 тыс. детей прикрепили к столичным поликлиникам онлайн

Более пяти тысяч детей прикрепили к столичным поликлиникам онлайн за пять месяцев работы нового сервиса. Электронная услуга была запущена в начале декабря 2017 года.

"Новые возможности для онлайн-прикрепления юных москвичей к поликлиникам сильно облегчают задачу родителям, а сами медработники тратят меньше времени на разбор письменных заявлений, все происходит автоматизировано", — рассказал руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун

Прикрепить к детской поликлинике можно ребенка или подростка не старше 18 лет, проживающего в Москве. Чтобы получить электронную услугу понадобятся полис ОМС и свидетельство о рождении. Данные ребенка нужно предварительно подтвердить в Управлении ЗАГС Москвы — ввести информацию о ребенке в личном кабинете на портале mos.ru

Онлайн-проверка сведений займет не более одного дня. После подтверждения пользователь может подать заявку на прикрепление. Это можно сделать во вкладе «Услуги» — «Здоровье». Если ребенок старше 14 лет, то потребуется ввести его паспортные данные, кроме того нужны будут сведения о прописке и адресе проживания, а также полис ОМС, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Если данные уже были указаны в личном кабинете, то система вставит их автоматически. После заполнения анкеты нужно будет выбрать поликлинику. Ближайшую автоматически подскажет система, но родители могут выбрать любое медучреждение.

Когда ребенка прикрепят к поликлинике, пользователю придет сообщение о предоставлении услугив личный кабинет и на адрес электронной почты. Кроме того будет отправлено SMS-сообщение от Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

Услугу онлайн-прикрепления ребенка к поликлинике жители столицы оценили в проекте «Активный гражданин». В опросе приняли участие более 131 тысячи человек, 87 процентов присвоили новинке высший балл.

Возможность прикрепиться к взрослой поликлинике онлайн действует в столице еще с декабря 2015 года. Услуга доступна всем пользователям, проживающим в столице, старше 18 лет.