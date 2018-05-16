Здесь был «Летидор»: отель Ela Quality Resort в Белеке

И это Ela Quality Resort Hotel — грандиозный отельный комплекс, расположенный на берегу Средиземного моря в городе Белеке, который славится уникальными природными богатствами и мягким климатом.

Именно туда направился «Летидор» с традиционной инспекцией: мы тщательно изучили все услуги и предложение отеля, рассматривая его как место для отдыха с детьми. Теперь мы готовы поделиться с вами своими впечатлениями.

Расположение и инфраструктура

Отель Ela Quality Resort расположен в 35 километрах от аэропорта Антальи в Турции. Дорога на авто займет не более 40 минут. Вы сами не заметите, как уже окажетесь на уютном пляже, пробуя ногами вместе с малышом теплое ласковое море.

Территория курорта впечатляет — на 11 гектарах компактно, но вместе с тем вполне обособленно расположились:

• главный корпус со стандартными номерами, номерами Superior с джакузи и видом на море и семейными номерами Family Duplex Room, а также люксами;

• комплекс коттеджей Lake House с возможностью спуска прямо в бассейн;

• роскошные виллы с приватной территорией, собственным бассейном, турецкой баней, сауной, джакузи и эксклюзивным обслуживанием;

• семь ресторанов a’ la carte;

• детский клуб Everland Q с собственным рестораном для маленьких гостей;

• спа-центр с тренажерным залом и зоной для любителей тайского массажа;

• комплекс бассейнов с водными горками для детей и взрослых;

• амфитеатр под открытым небом;

• батуты, теннисные корты, мини-стадион;

• морской пирс и широкий пляж.

Концепция семейного отдыха

Отель Ela Quality Resort гордо носит звание одного из лучших в регионе семейных комплексов неспроста. Судите сами.

Проживание. В зависимости от размера семьи, длительности пребывания, предпочтений и бюджета персонал отеля готов предложить на выбор более 16 видов номеров и вилл для семей с детьми.

В главном корпусе есть номера самых разных категорий: от привычных стандартных до люксов, где джакузи можно принять прямо на балконе последнего этажа. Для тех, кто привык к апартаментам, доступны двух— и трехэтажные коттеджи с собственным выходом к бассейну. А для самых искушенных гостей, кто устал от надоедливых взглядов других родителей, кто хочет уединения и эксклюзивного обслуживания, в отеле есть суперпредложение — виллы с приватной территорией, собственным бассейном и мини-спа-комплексом.

Питание. Во-первых, в главном корпусе отеля есть основной ресторан, который предлагает маленьким гостям особое меню и свой собственный шведский стол. Малыши могут сами набирать еду в свои детские тарелки и угощаться тем, чего нет в меню у взрослых.

Во-вторых, на территории комплекса есть семь ресторанов a la carte и 12 баров и снек-баров, где всегда найдется что съесть ребенку. Чаще всего малыши зависают в кафе с широчайшим выбором десертов и мороженого. Хотя кого мы обманываем — и взрослые тоже.

И, наконец, в-третьих, в детском клубе Everland Q есть ресторан ТОЛЬКО для детей. Все блюда здесь приготовлены из гипоаллергенных продуктов, они не только вкусные, но и полезные.

Вся мебель рассчитана на детский рост, чтобы маленьким гостям ресторана было удобно самостоятельно выбирать блюда.

Развлечения. Спортивные активности, специальные программы фитнес-центра, соревнования, конкурсы, вечеринки, тематические фестивали, мастер-классы, ярмарки — все это и многое другое входит в насыщенную анимационную программу отеля Ela Quality Resort для взрослых и детей.

Любителям водных развлечений отель предлагает собственный аквапарк с пятью водными горками и батутом.

И, конечно, отель известен своим детским клубом Everland Q.

Концепция детского отдыха

Ela Quality Resort — один из основоположников комплексных программ детского отдыха в курортном регионе Белек. Его главная гордость — это детский клуб Everland Q для детей и подростков от 1 года до 17 лет.

Особое внимание к детям начинается уже с момента заселения в номер, где ребят до 12 лет в номере встречает символ мини-клуба плюшевый медведь Тедди Q, розовые банные халатики для девочек и голубые для мальчиков. В ванной комнате — детский набор в голубом или розовом цвете, куда входит шампунь, гель для душа, кондиционер, мочалка.

Найти Everland Q легко можно по следам медвежонка Тедди Q — они приведут малыша в детский клуб из любого уголка отеля.

Активности в Everland Q продуманы согласно возрасту:

• «Улыбающиеся малыши» — для детей от года до двух лет,

• «Мини-клуб» — для детей 3-7 лет,

• «Джуниор-клуб» — для детей 8-12 лет,

• «Молодежный клуб» — для подростков 13-17 лет.

На территории клуба есть игровая площадка, спальня, детский амфитеатр, пространство для творчества, комната с конструктором, кинотеатр, бассейны с водными горками.

Для подростков есть компьютерный зал, дартс, бильярд и даже бар с безалкогольными напитками.

Досуг в Everland Q организован по принципу обучения и развлечения. Квалифицированные сотрудники проводят мастер-классы, разучивают песенки, стихи, играют в настольные и подвижные игры. В амфитеатре проводятся тематические представления.

И, что важно, здесь всегда есть аниматоры, свободно говорящие на русском языке.

Так что ваш ребенок легко и быстро адаптируется к новому для себя окружению.

Если вы тревожный родитель (а кто из нас не такой), то Ela Quality Resort порадует вас продуманной системой безопасности. Во-первых, мама или папа может взять на ресепшен специальный пейджер, чтобы поддерживать связь с ребенком. Во-вторых, есть специальное приложение для смартфонов, где в режиме реального времени можно наблюдать за тем, что происходит в детском клубе. Отель заботливо установил пять камер в разных точках центра, которые транслируют по специальному каналу «прямой эфир». Кстати, не только в смартфоны родителей, но и в телевизоры гостиничных номеров.

В общем, как рассказывают сотрудники отеля, только в первые дни родители чувствуют себя волнительно, оставляя ребенка в Everland Q. Потом аниматоры так умело вовлекают его в активное времяпровождение в клубе, что малыша еще и поуговаривать придется, чтобы тот захотел провести время с родителями, а не в окружении сверстников.

Но расстраиваться не стоит, ведь родителям тоже есть чем заняться: расслабленно провести время в спа-комплексе отеля, понаслаждаться солнечными ваннами у моря или попить освежающих коктейлей возле бассейна.

В любом случае скучать не придется!

Фото: архив Ela Quality Resort