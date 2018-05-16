17 мая состоится Общероссийский интернет-марафон «Круг доверия»

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Международный день детского телефона доверия 17 мая проведёт Общероссийский интернет-марафон «Круг доверия». Прямая трансляция будет вестись с 10:00 до 14:00 по московскому времени, из студии «Россия сегодня» на все регионы страны. Увидеть её можно на сайте онлайн-марафона, www.8-800-2000-122.ru и на сайте детского телефона доверия www.telefon-doveria.ru. Марафон пройдёт в формате ток-шоу, став участниками которого, дети и их родители узнают полезную информацию об уникальной службе экстренной психологической помощи, куда, оказавшись в трудной жизненной ситуации можно обратиться анонимно и бесплатно. Единый Общероссийский детский телефон доверия 8 (800) 2000-122 начал работать в сентябре 2010 года. Ежедневно по всей стране консультанты службы психологической помощи принимают около 2 тысяч обращений.