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17 мая состоится Общероссийский интернет-марафон «Круг доверия»
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17 мая состоится Общероссийский интернет-марафон «Круг доверия» 

Авторадио 1 час назад
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Международный день детского телефона доверия 17 мая проведёт Общероссийский интернет-марафон «Круг доверия». Прямая трансляция будет вестись с 10:00 до 14:00 по московскому времени, из студии «Россия сегодня» на все регионы страны. Увидеть её можно на сайте онлайн-марафона, www.8-800-2000-122.ru и на сайте детского телефона доверия www.telefon-doveria.ru. Марафон пройдёт в формате ток-шоу, став участниками которого, дети и их родители узнают полезную информацию об уникальной службе экстренной психологической помощи, куда, оказавшись в трудной жизненной ситуации можно обратиться анонимно и бесплатно. Единый Общероссийский детский телефон доверия 8 (800) 2000-122 начал работать в сентябре 2010 года. Ежедневно по всей стране консультанты службы психологической помощи принимают около 2 тысяч обращений.
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